Star Atlas pretende movimentar o mercado com novos jogos da saga

Michael Wagner, CEO da Star Atlas, uma das grandes promessas no universo de jogos em blockchain, anunciou na noite desta quarta-feira, 26, uma série de novidades para o jogo que vem gerando altas expectativas desde o último ano.

Desde que o projeto do jogo foi lançado, Star Atlas impressionou com seus planos ambiciosos de estabelecer uma economia digital descentralizada em sua plataforma, que é baseada na rede Solana, considerada por muitos como a principal concorrente da Ethereum, que segue como a mais utilizada para os jogos play-to-earn, DeFi e NFTs.

Por meio do motor gráfico Unreal Engine 5, o mesmo de sucessos como Fortnite e eFootball 2022 (antigo PES), Star Atlas já mostrou onde pretende chegar quando divulgou um trailer e disponibilizou seu primeiro minigame, onde os jogadores já podem ganhar criptomoedas. Agora, a intenção é ir além com a disponibilização contínua de módulos interativos.

Michael Wagner foi um dos convidados da terceira edição do Future of Money, evento online e gratuito da EXAME, que acontece entre 26 e 28 de janeiro e discute o dinheiro na nova era da economia digital, com a participação de grandes nomes do mercado para uma série de palestras, debates e entrevistas. Você pode assistir à conversa com o executivo de Star Atlas no player abaixo.

No painel “Jogos e o metaverso: quais os impactos na economia real?”, Michael Wagner contou que deixou sua carreira nas finanças tradicionais para entrar de cabeça no mercado cripto, e que desde 2020, sua equipe no Star Atlas saiu de 4 pessoas para 200. O objetivo desse time todo é trazer um jogo de alta qualidade gráfica que vá além do entretenimento e gere receita para seus jogadores. Segundo Wagner, “a renda e os ativos em Star Atlas podem transcender facilmente o universo dos jogos, entrando na economia do mundo real ao converter seu ATLAS em outras moedas”.

No entanto, desenvolver um jogo com essa qualidade gráfica leva mais tempo. Wagner explicou que um projeto em Unreal Engine pode demorar entre 5 e 10 anos para ficar pronto. Enquanto isso, o Star Atlas pretende lançar uma série de módulos interativos ao longo de 2022 para atender as expectativas dos jogadores, que já poderão interagir com gráficos surpreendentemente realistas e lucrar na criptomoeda ATLAS.

“Nossa abordagem será de lançar módulos interativos para que existam novas funcionalidades sendo lançadas e a melhoria contínua, não apenas em níveis de satisfação, mas também dos elementos econômicos, e criar equilíbrio e sustentabilidade nessa economia”, disse o CEO de Star Atlas no evento do Future of Money.

No último ano, Star Atlas já havia lançado seu primeiro minigame, o “Score”. A partir desta iniciativa, a empresa poderá testar a versão beta de todas as funcionalidades e mecânicas de gameplay, sem deixar nada a desejar para o usuário que aguarda o lançamento do jogo completo. E vem mais por aí: segundo Michael Wagner, um novo minigame já está nos planos ainda para este ano, e se chamará Volant Studio. Trata-se de um “showroom de modelos” que utilizará gráficos de Unreal Engine, afirmou o CEO.

Conhecidos como jogos play-to-earn, GameFi, ou simplesmente “jogos que pagam em criptomoedas”, os jogos em blockchain atuaram como um dos principais motores disruptivos da indústria de games no último ano, liderados pelo Axie Infinity, cuja criptomoeda chegou a valorizar 100.000%. Atualmente, a maioria dos líderes deste mercado possuem gráficos básicos e chamam mais a atenção por conta de seu potencial de lucro. É este cenário que Star Atlas pretende mudar, contando com o apoio de grandes empresas como Epic Games, FTX e Animoca Brands.

