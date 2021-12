Star Atlas lança 1ª versão de aguardado jogo play-to-earn em blockchain

Um dos jogos em blockchain mais aguardados dos últimos tempos, o Star Atlas, construído na plataforma da Solana, ganhou na noite da quinta-feira, 16, a primeira prévia de sua experiência de jogo, que chega aos usuários como minigame que já possibilita que os usuários lucrem enquanto jogam.

Por meio do minigame que recebeu o nome de Score, os jogadores podem começar a utilizar as naves espaciais que foram adquiridas há alguns meses no lançamento do marketplace do jogo para realizar missões dentro deste universo, que, por sua vez, geram recompensas em um dos criptoativos nativos do jogo, o token ATLAS.

Diferentemente do que acontece na maioria dos games em blockchain que possuem um formato play-to-earn, ou "jogue para lucrar", as naves que possibilitam o ingresso dos jogadores dentro deste minigame podem ser encontradas por valores mais acessíveis, que partem dos 20 dólares nas naves mais comuns.

Entretanto, para que os jogadores possam obter recompensas maiores ao longo da jogatina com um esforço menor, é preciso adquirir naves com características diferenciadas, que ultrapassam a casa dos 30.000 dólares.

Por dentro do Score

Para iniciar a jogatina, além dos NFTs das naves espaciais, os usuários precisam adquirir combustível, alimentos e outros utensílios para que a nave possa ser enviada para as missões espaciais, que por sua vez, são pagos com a própria criptomoeda do jogo, a ATLAS.

Por ser um jogo que utiliza a rede Solana e que depende de transações dentro desta blockchain para a realização de diversas funções, como a compra de combustível, é necessário também ter pequenas unidades de SOL na carteira para a realização de tais funções. A partir do momento em que as naves estão abastecidas, os jogadores já podem utilizá-las para explorar o metaverso do Star Atlas e receber recompensas por sua dedicação.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Michael Wagner, o CEO da Star Atlas, já havia confirmado o lançamento deste minigame, que representa uma espécie de versão “alfa” do que o metaverso do Star Atlas pode ser no futuro, afirmando que apesar de já conter itens da versão final do jogo, as pessoas não devem esperar grandes recursos deste minigame.

