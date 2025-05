Standard Chartered vê Solana a US$ 500 até 2029, mas com alta 'lenta' no curto prazo

O Standard Chartered divulgou um relatório na última terça-feira, 27, em que afirma que a Solana tem potencial para saltar do seu preço atual de US$ 175 para um valor superior a US$ 500 até 2029. Entretanto, o banco britânico acredita que essa alta da criptomoeda pode ser "lenta" no curto prazo.

No relatório, o banco avalia que a Solana deve terminar o ano de 2025 valendo cerca de US$ 275, implicando em uma valorização potencial de mais de 50%. Já para os próximos quatro anos, a projeção de US$ 500 resultaria em um salto de mais de 180% no preço.

O banco destacou que "os casos de uso atuais para a Solana são bastante dependentes de negociações de ativos. A Solana domina a negociação de criptomoedas meme. Isso acontece devido à sua capacidade de processar muitas transações simultaneamente, mas mantendo tarifas baixas para os usuários".

Por causa disso, qualquer valorização do ativo deve depende do grau de atividade de investidores na rede e dos volumes de negociação de outros ativos criados no blockchain. Como o segmento de memecoins parece ter "saído do pico", os benefícios para a Solana tendem a ser menores.

A projeção do Standard Chartered leva esse quadro em conta, e por isso o banco acredita que a criptomoeda deve ter uma alta mais lenta no curto prazo, em especial na comparação com outros ativos. É o caso do ether, que segundo o banco deve ter uma valorização mais intensa em 2025.

O Standard Chartered vê uma combinação ruim para o projeto nos próximos meses devido à queda tanto na atividade dos usuários quanto nos valores gerados e movimentados pelos projetos que operam no blockchain. E o quadro pode se prolongar por alguns anos.

"A Solana provavelmente vai enfrentar um período de dois a três anos de baixa atividade", projeta o banco britânico. Mas o cenário não implicaria em uma desvalorização no preço da criptomoeda, apenas em uma alta mais lenta na comparação com outros ativos.

Em linha com a avaliação, o Standard Chartered compartilhou projeções recentes mais otimistas para outras criptomoedas. Ele espera que o bitcoin chegue em 2025 valendo US$ 200 mil, e em 2028 valendo US$ 500 mil. Já o ether deve saltar para US$ 4 mil neste ano, enquanto o BNB e o XRP podem chegar em 2028 valendo US$ 2.775 e US$ 12,5, respectivamente.

