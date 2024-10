Standard Chartered: Solana pode disparar 400% se Donald Trump ganhar eleições presidenciais nos EUA

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, é um dos ativos digitais que mais pode disparar caso Donald Trump, ex-presidente e atual candidato, seja eleito novamente à presidência dos Estados Unidos. De acordo com um novo relatório do Standard Chartered, a SOL pode subir até 400% se o candidato republicano se tornar presidente.

Famosa por ter disparado em 2023, a SOL é uma das maiores criptomoedas do mundo. No momento, ela está em 5º no ranking com US$ 64,5 bilhões em valor de mercado, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Os analistas de research do Standard Chartered, liderados por Geoffrey Kendrick, head global de research em ativos digitais do banco, acreditam que uma vitória de Trump possa trazer regulações mais flexíveis para as criptomoedas nos Estados Unidos. Nesse sentido, um ETF de Solana poderia ser aprovado no país, colaborando para uma alta da SOL.

Dessa forma, a SOL poderia apresentar um desempenho ainda superior ao de outras criptomoedas consolidadas: bitcoin e ether.

Otimismo independe de candidato vencedor

Apesar as perspectivas positivas para as criptomoedas em um cenário vitorioso para Trump, os analistas do Standard Chartered enfatizam uma visão otimista independente de quem será o próximo presidente dos Estados Unidos.

A previsão do Standard Chartered é que até o final de 2025, bitcoin ultrapasse os US$ 200 mil independente de qual candidato vir a se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos.

Já o ether, de acordo com os especialistas, deve ultrapassar US$ 7 mil caso Kamala Harris vença as eleições. Em caso de vitória de Trump, as projeções aumentam para US$ 10 mil.

Com Kamala Harris presidente, no entanto, as projeções mudam de figura para a SOL. Enquanto a criptomoeda deve ser a de melhor desempenho em caso de eleição de Trump, o cenário previsto pelo Standard Chartered se inverte em caso de vitória de Kamala.

Nesse caso, o bitcoin deverá ser a criptomoeda com melhor desempenho, seguida de ether e SOL.