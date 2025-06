Stablecoins ultrapassam capitalização de US$ 250 bilhões pela 1ª vez

As stablecoins superaram nesta segunda-feira, 2, uma capitalização de mercado de US$ 250 bilhões pela primeira vez. Formado por criptomoedas pareadas a outros ativos, principalmente ao dólar, o segmento tem apresentado um forte crescimento ao longo deste ano.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, a capitalização de mercado total do segmento está em US$ 250,7 bilhões atualmente. Desse total, US$ 245,6 bilhões pertencem às stablecoins pareadas ao dólar, até o momento o principal caso de uso para esses ativos.

Há, ainda, stablecoins pareadas ao ouro e a outras moedas fiduciárias, como o euro e o real. Entretanto, nenhuma dessas categorias conseguiu crescer tanto quanto as pareadas ao dólar, que ultimamente tem sido chamadas de "dólar digital". O segmento ganhou diversas notícias favoráveis neste ano.

A principal é o avanço de um projeto de regulamentação exclusiva para as stablecoins nos Estados Unidos. A proposta conta com o apoio do governo do presidente Donald Trump, que espera aprovar a lei ainda no segundo semestre deste ano para incentivar o uso desses ativos.

Pouco depois de assumir a Presidência dos EUA, Trump elogiou as stablecoins e afirmou que elas terão um papel importante para garantir e expandir a hegemonia do dólar como moeda internacional. A expectativa, portanto, é que o segmento seja impulsionado pelo governo.

Além da postura de Trump, empresas tradicionais do mercado financeiro têm abraçado essas criptomoedas, lançando ou estudando projetos para criar criptomoedas próprias pareadas ao dólar. É o caso de um grupo formado por JPMorgan, Citi e Bank of America.

No Brasil, o BTG Pactual já conta com o BTG Dol, enquanto o Itaú cogita lançar uma stablecoin própria. O Mercado Livre conta com o Meli Dólar, enquanto o PayPal lançou o PYUSD em 2024. A tendência é que mais projetos cheguem ao mercado nos próximos anos.

Apesar da forte popularidade e da diversidade de iniciativas envolvendo essas criptomoedas, o mercado ainda é concentrado em dois ativos. A liderança é da USDT, da Tether, com capitalização de US$ 153 bilhões. A segunda posição é da USDC, da Circle, que vale US$ 60 bilhões.

