Stablecoins batem novo recorde e atingem capitalização total de US$ 314 bilhões

O segmento de stablecoins bateu um novo recorde nesta semana. O grupo de criptomoedas pareadas a outros ativos atingiu uma nova capitalização máxima, chegando a um valor total de US$ 314 bilhões. Os dados foram divulgados pela empresa Canaccord Genuity.

Segundo o levantamento, o novo recorde foi resultado principalmente do crescimento das duas maiores stablecoins do segmento: a USDT e a USDC. As duas criptomoedas são pareadas ao dólar e lideram o mercado há anos, se consolidando como os principais ativos do grupo.

A avaliação da Canaccord é que a nova máxima é resultado de uma combinação de crescente confiança no segmento e de uma adoção cada vez mais acelerada desses ativos. Quanto maior o número de usuários e de operações, mais stablecoins são emitidas, expandindo a capitalização.

A empresa também ressaltou que a clareza regulatória recente em torno desses ativos ajuda a posicionar as stablecoins como a "camada do dinheiro" na internet, reforçando a tese em torno do papel desses ativos no médio prazo. Os Estados Unidos aprovaram neste ano uma regulação específica para o segmento.

Com as novidades, o segmento tem registrado um crescimento intenso neste ano, com uma sequência de recordes. O grupo havia superado uma capitalização acima dos US$ 300 bilhões pela primeira vez há poucos meses, mas seguiu em uma trajetória de expansão até o novo marco.

Apesar do bom desempenho, a avaliação da Canaccord é que as stablecoins ainda têm um grande mercado não penetrado, tendo em vista a oferta atual global do dólar, o que deve resultar em um espaço significativo para crescimento ao longo do ano de 2026.

A tendência, afirma, é que o segmento conte com novos casos de uso voltados ao mercado financeiro tradicional e com cada vez mais empresas, incluindo gigantes do mercado, emitindo as suas próprias stablecoins. Por isso, essa classe de criptomoedas não deve parar de crescer tão cedo.

As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral ao dólar. Isso significa que 1 unidade da cripto sempre precisará ser equivalente a US$ 1, por exemplo. Nos últimos anos, elas têm sido cada vez mais usadas em operações de pagamentos, envio de remessas e transferências transfronteiriças.

