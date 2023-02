Spotify inicia testes com playlists exclusivas ligadas a NFTs

O Spotify iniciou nesta semana testes de playlists especiais de músicas que só podem ser acessadas pelos detentores de determinados tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Até o momento, a funcionalidade foi liberada para os usuários de quatro comunidades do mundo cripto: Fluf, Moonbirds, Kingship e Overlord, cada uma com seus respectivos criptoativos.

Em um post no Twitter na quarta-feira, 22, os responsáveis pela comunidade Overlord disseram que foram selecionados como "parceiros" da gigante de streaming de músicas como parte de um novo projeto piloto chamado de "Playlists Liberadas por Tokens", ou "Token-Enabled Playlists".

De acordo com o post, o projeto está liberado inicialmente apenas para usuários de smartphones com sistema Android e que estejam nos Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Austrália ou Nova Zelândia. O Spotify ainda não informou se pretende expandir a iniciativa para outras localidades.

O projeto permite que os detentores de um determinado tipo de NFT tenha acesso a playlists elaboradas a partir de um determinado tema ligado ao próprio criptoativo. No caso da Overlord, por exemplo, a primeira playlista lançada é apenas para quem comprou o token da série Creepz.

"Esse é apenas o início da nossa aventura em áudio", ressalta o post. Apesar do Spotify não ter compartilhado oficialmente a iniciativa, o perfil da empresa no Twitter respondeu ao post do Overlord afirmando que estava "animado para explorar com vocês".

Além das comunidades de NFTs, a banda Kingship, ligada ao Universal Music Group e ao mundo dos tokens não-fungíveis, também compartilhou que criou uma playlist exclusiva de curadoria que só pode ser acessada por detentores de um determinado token.

Um desenvolvedor compartilhou no Twitter algumas capturas de tela que mostram o passo a passo para acessar as playlists. Os usuários podem conectar suas contas no Spotify com carteiras digitais da Metamask, Trust Wallet, Rainbow, Ledger Live ou Zerion. A partir daí, a posse do NFT é confirmada e a playlist é liberada.

Questionado pelo site CoinDesk sobre os testes, o Spotify declarou que "rotineiramente realiza uma série de testes como parte dos esforços para melhorar a experiência dos nossos usuários. Alguns acabam chegando para todo o público, e outros servem apenas como aprendizados importantes".

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.