Sotheby's vai aceitar criptomoedas em leilão de diamante de R$ 23 milhões

A Sotheby’s, uma casa de leilões britânica com 277 anos de história, declarou que aceitará bitcoin, ether e a stablecoin USDC para a venda de um diamante raro de 555,55 quilates batizado de “O Enigma”, com valor estimado entre US$ 4 milhões e US$ 7 milhões.

A Sotheby's afirmou que a decisão de vender o diamante negro e oferecer opções de pagamento em criptomoedas se deve ao sucesso de um leilão anterior realizado em julho. Os colecionadores de diamantes ficaram surpresos quando um anônimo comprou um diamante raro de 101,38 quilates conhecido como “A Chave 10138” por 12,3 milhões de dólares em criptomoedas durante uma venda de lote único em Hong Kong.

“Esta venda atual é uma continuação de nossos esforços para liderar o mercado, dada a forte comunidade de criptomoedas”, disse Nikita Binani, especialista em joalheria da Sotheby’s e head de vendas em Londres. “Espero que possamos atraí-los para este diamante.”

O Enigma está em turnê e sendo exibido em Dubai, Los Angeles e Londres. Se o diamante for comprado com criptomoedas, a transação será processada pela Coinbase Commerce, segundo a Sotheby's.

“Ter um diamante negro facetado natural desse tamanho é uma ocorrência extremamente rara e suas origens estão envoltas em mistério”, escreveu a Sotheby’s em um comunicado de imprensa. “Acredita-se que tenha sido criado a partir de um impacto meteórico ou ter realmente surgido de um asteroide com diamantes que colidiu com a terra.”

Atendendo às necessidades dos criptoricos

Parece que agora a Sotheby's identificou um novo grupo demográfico e os novos ricos do mundo cripto estão em sua mira com a venda de diamantes raros. Embora o bitcoin e o ether já tenham sido aceitados como pagamento em um leilão de diamantes anterior, a USDC é a novidade deste leilão.

Atualmente, o Pink Star, ou “Estrela Rosa” detém o recorde do diamante mais caro já vendido, alcançando 71 milhões de dólares em um leilão da Sotheby's em abril de 2017. Outras vendas notáveis ​​incluem o Oppenheimer Blue de 14,62 quilates, vendido por 50,6 milhões de dólares em um leilão da Christie's em maio de 2016. Em 2020, um diamante de 14,83 quilates foi vendido pela Sotheby's por 26,6 milhões de dólares.

O Enigma será leiloado em uma venda online de lote único que irá de 3 a 9 de fevereiro.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok