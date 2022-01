Soro para mutação, arte digital e dragão: 3 NFTs movimentam R$ 100 milhões

Depois de movimentar bilhões de dólares em 2021 e de roubar parte do protagonismo do bitcoin como principal "porta de entrada" para o universo cripto, o mercado de NFTs começou 2022 no mesmo ritmo. Nos primeiros dias do ano, já foram três vendas superiores a 5 milhões de dólares (28,4 milhões de reais) cada, totalizando 17 milhões de dólares, ou quase 100 milhões de reais.

A principal plataforma de negociação de tokens não fungíveis do mundo, a OpenSea, registrou, em dezembro de 2021, um dos meses mais intensos da sua história, e abriu 2022 com números expressivos, que podem fazer com que o primeiro mês do ano registre novo recorde no volume de vendas — tanto em total de NFTs negociados quanto em dólares movimentados — que foi registrado em agosto e quase batido no mês passado.

Tokens de coleções populares como o Bored Ape Yacht Club são apontados como responsáveis pelo movimento intenso na plataforma, mas o mercado de NFTs vai muito além dos macacos entediados ou dos CryptoPunks. Algumas das vendas acima de 5 milhões de dólares registradas em 2022, por exemplo, não fazem parte dessas coleções.

A primeira foi uma obra do artista conhecido pelo pseudônimo XCOPY. Ele já teve um de seus desenhos na lista dos 10 NFTs mais caros de 2021, vendido por pouco mais de 6 milhões de dólares. Agora, abriu o ano com mais uma venda significativa. A obra All Time High in the City foi arrematada na segunda-feira, 3, a 1.630 ETH, equivalentes a 6,18 milhões de dólares (mais de 35 milhões de reais) no momento da negociação.

Em outubro do ano passado, o mesmo NFT tinha sido adquirido pelo antigo proprietário por 1.000 ETH. Como a criptomoeda da rede Ethereum era cotada em valor próximo ao atual, o antigo dono teve um lucro de 63% em apenas três meses com a obra de arte digital.

O segundo NFT mais caro de 2022, até o momento, foi um token da Mutant Serum, que é utilizado para transformar um NFT da coleção Bored Ape Yach Club (BAYC) em um da Mutant Ape Yacht Club — as duas coleções foram criadas pela mesma empresa. Com a popularização dos NFTs da BAYC, a possibilidade de gerar uma variação ainda mais rara do token tornou o Mutant Serum um item bastante concorrido — e existem apenas 13 deles no mundo.

Deepak Thapliyal, CEO da empresa de infraestrutura de blockchain Chain, explicou no Twitter porque pagou pouco mais de 1.542 ETH, ou 5,8 milhões de dólares (33 milhões de reais) em um desses NFTs. "Depois de comprar um Bored Ape, percebi que esse movimento #BAYC é real. Estamos em uma interseção da história e podemos escolher ignorá-la e seguir um caminho ou abraçá-la totalmente e seguir outro caminho. Eu escolhi a pílula vermelha", disse, em referência à famosa cena do filme Matrix.

O terceiro token não fungível mais caro de 2022 até o momento foi Dragon Blue VOX #2054, do jogo Mirandus Vox, da plataforma Gala Games. Ele foi comprado na plataforma OpenSea por 10,85 milhões de GALA, a criptomoeda nativa da plataforma, equivalente a 5,02 milhões de dólares (28,5 milhões de reais).

Abaixo dos 5 milhões de reais, mas ainda com cifras elevadas e próximas de 1 milhão de dólares, outros NFTs também fizeram barulho no mercado em 2022, como o Bored Ape #2023, vendido por quase 850.000 dólares, a obra Blood Run, também de XCOPY, negociada a 900.000 dólares, e o CryptoPunk #4770, vendido a 826.000 dólares. Os dados são da ferramenta de monitoramento DappRadar.

