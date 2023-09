Sony anuncia parceria para criação de rede blockchain própria

A Sony, uma das maiores empresas de eletrônicos e telecomunicações do mundo, anunciou nesta semana um projeto para criar uma rede blockchain própria. A iniciativa faz parte da sua parceria estratégica com a empresa Startale Labs, uma startup de Singapura, e vai resultar no desenvolvimento de uma joint venture focada no projeto.

Em comunicado, as empresas afirmam que o objetivo da iniciativa é criar uma rede que sirva como "a espinha dorsal da infraestrutura Web3 global, combinando sua experiência, conjunto de habilidades e rede de parceiros" aproveitando o "avanço contínuo" desse setor.

As empresas destacaram que pretendem "aproveitar todo o potencial da tecnologia blockchain e se concentrar na criação de casos de uso de sucesso para a Web3 para impulsionar sua adoção". Com isso, a Sony Network Communications e a Startale criarão a Sony Network Communications Labs.

A joint venture deverá iniciar suas atividades ainda em setembro. A Sony destacou que pretendem oferecer serviços de valor agregado em diferentes áreas em que já atua, como "serviços de jogos e de rede, música, imagens, tecnologia e serviços de entretenimento, soluções de imagem e detecção e serviços financeiros".

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Sony e Web3

Jun Watanabe, presidente da Sony Network Communications, destacou que a joint venture busca "criar uma infraestrutura global que sustente a era Web3, impulsionando a inovação nos setores existentes". A Web3 é considerada a próxima geração da internet, e vem chamando cada vez mais atenção de grandes companhias.

Já Sota Watanabe, CEO da Startale, destacou que "esta joint venture é fundada na sinergia de nossos respectivos ativos e conhecimentos, com o objetivo de co-desenvolver um blockchain líder e seu ecossistema. Estamos determinados a identificar as tendências da Web3 e impulsioná-las globalmente".

O anúncio ocorre alguns meses depois da Sony ter anunciado um investimento de US$ 3,5 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões, na cotação atual) na Startale. Com o aporte, a empresa também adquiriu ações na startup, com foco em fomentar projetos ligados à tecnologia blockchain e à Web3.

À época, as duas companhias afirmaram que vão "trabalhar para estabelecer a infraestrutura necessária para dar suporte à adoção global da Web3, auxiliada pelo amplo conhecimento e experiência da Sony Network Communications na criação de serviços de soluções bem-sucedidas em telecomunicações e outros setores".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok