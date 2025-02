“Sonho” de Solana em US$ 500 pode ficar ainda mais distante no governo Trump, diz especialista

A SOL, criptomoeda nativa da rede Solana, conquistou as carteiras de investidores e é a atual 6ª maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. Após a eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, a criptomoeda esteve entre as cotadas para integrar uma reserva estratégica do governo e foi uma das que apresentou alta expressiva, atingindo uma nova máxima histórica de US$ 294 em 19 de janeiro.

No momento, a SOL é cotada a US$ 190,65, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Solana pode atingir US$ 500?

“Solana ainda pode levar um tempo para atingir US$ 500. O cenário para cripto ainda tem muita incerteza. Sabíamos que apesar do Donald Trump colocar uma política muito positiva de desenvolvimento para o setor cripto, teríamos alguns impasses entre o novo presidente e o banco central dos Estados Unidos, pela expectativa de que o governo Trump terá um impacto inflacionário na economia”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto.

“Já vemos isso acontecendo por conta da guerra tarifária, mas se tivermos esse impacto mais forte na inflação dos EUA podemos ver o Federal Reserve segurando um pouco mais os cortes na taxa de juros, o que teria um impacto negativo em ativos de risco, incluindo as criptomoedas”, acrescentou Josa no programa disponível na íntegra no YouTube.

“Isso tornaria o ‘sonho’ de Solana em US$ 500 ainda mais distante. Mas um cenário razoável, caso a gente veja o mercado tendo um pouco mais de apetite ao risco, seria a Solana em US$ 350, é bem factível se houver um cenário mais positivo para o risco”, concluiu.

