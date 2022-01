Solana: tudo sobre uma das criptomoedas mais rentáveis de 2021

Você já conhece a Solana? Um dos destaques no mundo cripto em 2021, a criptomoeda SOL teve alta em seu preço de mais de 10.000% ao longo do ano. Por ser uma plataforma de contratos inteligentes com baixo custo de transação e alta escalabilidade, a Solana chamou a atenção de grandes investidores e grandes bancos, como JPMorgan e Bank of America.

Inclusive, as instituições financeiras afirmam que ela pode ser uma ameaça à Ethereum. Mas os seus problemas recentes podem atrapalhar nessa competição? Ainda vale a pena investir? Assista ao vídeo e descubra tudo sobre a Solana!

