Solana tem todos os ingredientes para 'alta épica' no final de 2025, diz gestora

A Solana conta com "todos os ingredientes" necessários para ter uma "alta épica" ao longo dos próximos meses. É o que afirmou Matt Hougan, CIO da gestora Bitwise, ao analisar a trajetória de preço da criptomoeda ao longo de 2025 e as perspectivas futuras do ativo.

Hougan ressaltou que a Solana já tem sido um destaque positivo do mercado, subindo 24% no mês de agosto. Mas esse movimento pode ser apenas uma prévia de uma valorização ainda maior ao longo dos últimos meses deste ano, com uma combinação de catalisadores positivos.

"Nos últimos 18 meses, a receita para uma alta forte entre as criptomoedas ficou clara. Você combina uma parte dos investimentos em ETFs, adiciona compras por empresas para criação de reservas e pronto, você consegue ter grandes retornos", destacou o executivo.

Foi essa receita que fez o bitcoin saltar de US$ 40 mil para os US$ 114 mil atuais e o ether triplicar de valor e bater um novo recorde de preço pela primeira vez desde o ano de 2021, por exemplo. Para Hougan, agora é a Solana que vai reunir essas condições.

Ele ressalta que sete gestoras estão com pedidos em análise pela SEC para o lançamento de ETFs nos Estados Unidos, com uma definição provável até o dia 10 de outubro. A expectativa é que pelo menos parte dessas solicitações seja aprovada, com a criptomoeda ganhando seus primeiros fundos.

Além disso, empresas anunciaram recentemente a criação das primeiras reservas corporativas de Solana, em um movimento que deve apenas ganhar mais tração nos próximos meses. A combinação deve gerar um forte fluxo de investimentos novos para a criptomoeda.

"Dimensionado para o tamanho do blockchain, um fluxo relativamente pequeno para a Solana poderia impactar significativamente os preços. Por exemplo, a compra de ações da Solana pela Forward Industries por US$ 1,6 bilhão equivaleria a US$ 33 bilhões em compras de bitcoin", comentou.

A Solana tem as condições necessárias para seguir o mesmo caminho do bitcoin e do ether, segundo Hougan. "Todos os ingredientes estão aqui para termos uma disparada épica no final do ano para a Solana", diz ele. O executivo ressaltou que a combinação não é uma garantia de alta, mas que o cenário é favorável.

