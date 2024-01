Solana tem foco em tokenização no Brasil e vai dar R$ 5 milhões para desenvolvedores brasileiros

A Solana, um dos principais blockchains do mercado, está pronta para anunciar investimentos significativos e uma expansão estratégica para o Brasil e América Latina.

Em uma entrevista exclusiva ao Cointelegraph, Diego Diaz, responsável pela Solana na região, revelou que a Solana vai dar R$ 5 milhões para desenvolvedores no Brasil por meio de hackathons e discutiu a jornada da Solana após desafios como o caso FTX e a queda do mercado de ursos.

"Temos R$ 5 milhões em prêmios para os vencedores, que pode ser um capital de investimento para a empresa crescer. A gente quer dar um apoio muito grande aqui no Brasil, nós já arrecadamos mais de US$ 650 milhões em capital para investir em startups que estão desenvolvendo soluções em blockchain e que podem usar a Solana. Vai começar em março, então se prepara, acompanha nosso canal no Discord para participar", disse.

Ele apontou que a Solana Foundation sentiu fortemente o impacto do caso FTX, onde a associação da Solana com a exchange levou a uma série de contratempos.

Apesar dos desafios, a comunidade demonstrou resiliência, continuando a construir e lançando o revolucionário "telefone web3", o Solana Saga, durante o bear market. Diaz destacou que a força da comunidade e o foco contínuo foram cruciais para superar as adversidades.

"Não teve segredo, acho que a Solana só mostrou a força da nossa comunidade, continuar construindo, continuar focado em trazer ótimas experiências para os usuários e no final do ano passado você viu que tivemos um retorno muito rápido. Nosso telefone ficou fora de estoque, já estamos lançando uma nova versão anunciada recentemente, então foi muito bacana, foi uma fase difícil, mas foi bacana passar por isso para demonstrar ao mundo toda a força do ecossistema Solana", disse.

Ao abordar o Solana Saga, Diaz enfatizou a abertura do ecossistema web3 e a tendência emergente de smartphones incorporarem elementos da Web3. Ele expressou otimismo sobre a evolução dessa tendência, alinhada ao compromisso da Solana em explorar novas fronteiras da tecnologia.

No cenário do metaverso, Diaz prevê um impulso significativo em 2024, especialmente com a entrada da Apple e Facebook nesse domínio. Sua experiência anterior na PlayStation, combinada com a imersão em IA e blockchain, o levou a acreditar que essas tecnologias estão prestes a revolucionar a interação entre realidades.

Diaz destacou o comprometimento da Solana com a América Latina, enfocando a expansão para o Brasil. Ele ressaltou como o blockchain pode oferecer soluções práticas, como stablecoins na Argentina, enfrentando desafios econômicos específicos da região. A Solana busca incentivar a adoção da Web3 e blockchain, promovendo casos de uso tangíveis que melhorem a experiência do usuário.

O executivo elogiou o programa de inovação do Banco Central do Brasil, destacando o progresso sensato na transição para uma economia digital. Ele enfatizou que a Solana pode desempenhar um papel fundamental nesse processo, alinhando-se com a visão de Web3.

Diaz abordou temas como NFTs e Web3 no setor de jogos, discutindo a radical transição de modelos de negócios corporativos e apontando para a evolução do setor com grandes estúdios explorando novas possibilidades.

Falando sobre tokens RWA, Diaz enfatizou o compromisso da Solana nessa área, com discussões e planos de focar mais nesse setor a partir de abril. Ele destacou a importância da regulamentação para impulsionar o desenvolvimento dessa vertente.

Quando questionado sobre os grandes planos da Solana para 2024, Diaz revelou a intenção de empoderar as comunidades locais, acelerar o crescimento na América Latina e realizar eventos significativos na região. Ele incentivou a participação ativa da comunidade, anunciando um investimento de R$ 1 milhão em projetos comunitários.

Para atrair ainda mais inovação, Diaz anunciou um investimento hackathon com prêmios totalizando R$ 5 milhões, proporcionando suporte substancial a startups que desenvolvem soluções em blockchain. O hackathon está programado para começar em março, refletindo o compromisso da Solana em impulsionar o ecossistema e apoiar a inovação na região.

