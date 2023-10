Solana se integra ao ecossistema da zona franca de Dubai

A Solana Foundation tornou-se parceira do ecossistema do Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), uma das zonas econômicas livres dos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o anúncio divulgado em 15 de outubro, a Solana utilizará sua infraestrutura em blockchain para fornecer suporte técnico e de desenvolvimento de negócios a qualquer membro do Centro de Criptomoedas do DMCC. A Solana também oferecerá webinars e cursos educacionais sobre vários temas da Web3 e ampliará seu programa de subsídios já em operação no DMCC.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Licenciamento gratuito para projetos

Os parceiros da Solana, por sua vez, receberão tratamento privilegiado no DMCC, de acordo com o CEO do centro, Ahmed Bin Sulayem:

"Forneceremos instalações e licenciamento para negócios gratuitos a projetos do ecossistema da Solana, enquanto nossos membros poderão acessar uma plataforma de blockchain de classe mundial e ter acesso a equipes de engenharia da Solana dedicadas que podem levar seus negócios a novos patamares."

A lista de parceiros do ecossistema do DMCC também inclui a exchange de criptomoedas Bybit, o formador do mercado de ativos digitais DWF Labs, a incubadora de projetos de Web3 TDeFi, o fundo de capital de risco Brinc e várias outras entidades. O número total de membros do centro compreende oficialmente 23.000 empresas.

Juntamente com o Abu Dhabi Global Market e a Dubai Silicon Oasis Authority, o DMCC é uma das três zonas francas econômicas inicialmente estabelecidas nos Emirados Árabes Unidos para impulsionar seu ecossistema de investimentos e inovação. Esse trio logo será acompanhado pelo Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis, cujo anúncio do lançamento foi feito durante a conferência Blockchain Life 2023.

Em setembro de 2023, a rede Solana ocupava o 10º lugar em termos de valor total bloqueado (TVL), equivalentes a cerca de US$ 359 milhões. Atualmente, a SOL, criptomoeda nativa da rede, é a sétima maior do mundo em valor de mercado.

