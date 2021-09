Solana se destaca no mercado de NFTs com recorde em venda de R$ 6 milhões

Um token não fungível (NFT) da coleção Degenerate Ape Academy foi vendido no blockchain da Solana neste último sábado, 11, por 5.980 unidades de SOL, o token nativo da rede Solana. O valor é equivalente à aproximadamente 1,1 milhão de dólares (5,8 milhões de reais) e fez com que a venda se tornasse a maior já realizada na plataforma, que é uma rival da rede Ethereum.

A compradora foi a Moonrock Capital, empresa europeia de assessoria e investimentos em blockchain. Não satisfeita em pagar mais de um milhão de dólares pelo NFT de um macaco zumbi com uma auréola comendo um cérebro, a empresa anunciou algumas horas depois a compra de um NFT da série CryptoPunks, também realizada no blockchain da Solana, por 1.388 SOL, ou cerca de 257 mil dólares (1,3 milhão de reais).

Enquanto o frenesi dos NFTs se deu inicialmente no blockchain Ethereum, tal popularidade causou o congestionamento da rede e fez com que as taxas se tornassem altíssimas. Como resultado, concorrentes como a Solana, que têm tráfego muito menor e oferecem custos de transação mais baixos, acabaram se destacando.

O preço do token nativo da Solana acompanhou esse movimento. O valor de mercado da moeda ultrapassou XRP e dogecoin, fazendo com que a SOL se tornasse a sexta maior criptomoeda do mundo, com um valor de 54 bilhões de dólares. XRP e dogecoin têm market cap 43,5 e 32 bilhões de dólares, respectivamente.

Há um mês, era possível comprar uma SOL por 40 dólares. Após bater recordes no início da última semana atingindo preços superiores a 200 dólares, no momento a criptomoeda é negociada por 160 dólares.

