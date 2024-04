Solana vai ganhar nova atualização em meio a problemas de congestionamento na rede

O time de desenvolvedores por trás do blockchain Solana anunciou nesta semana que a rede vai passar por uma nova atualização, prevista para o dia 27 de maio. Assim como em atualizações recentes, o novo conjunto de mudanças tem como foco os problemas de congestionamento de transações.

A Solana voltou a ser vista como uma das principais redes do mercado de criptoativos em 2024, atraindo diferentes iniciativas, usuários e transações em seu blockchain. Porém, a popularidade crescente do projeto também mostrou os desafios que ele ainda possui em relação à sua escalabilidade.

A rede chegou a sair do ar neste ano e ainda enfrenta uma demora para o processamento de transações, com destaque para um salto nas transações realizadas automaticamente por bots. O alto volume também resultou em algumas falhas para validar e registrar essas movimentações na rede.

O blockchain se tornou também lar de diversos projetos populares de criptomoedas meme, ocupando uma posição anteriormente associada principalmente à Ethereum. Mas a popularidade dessas memecoins, como os ativos são conhecidos, também resulta em uma demanda maior por parte dos usuários.

Apenas em março, o volume de transação chegou a US$ 4 bilhões por dia no blockchain, montante consideravelmente superior que a média diária de menos de US$ 500 milhões registrada ao longo de 2023, quando a sol, criptomoeda do projeto, registrou uma valorização de mais de 800%.

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether, sol e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

A Solana chegou a passar por uma atualização em 13 de abril exatamente para reduzir os congestionamentos. Entretanto, os desenvolvedores avaliam que uma nova atualização será necessária. O conjunto de mudanças já está sendo testado em redes criadas especificamente com essa função.

Os congestionamentos e falhas no processamento de transações também acabam afetando a criptomoeda da rede, que tende a cair quando há a divulgação de notícias sobre esses problemas no projeto. A sol acumula alta de 4,5% no acumulado dos últimos sete dias, segundo dados do CoinGecko.