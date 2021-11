Solana e cofundador do Reddit criam fundo de R$548 milhões para Web 3.0

Grandes investidores veem uma oportunidade de transformar a Solana em uma rede social. Conforme anunciado na conferência da Solana Breakpoint, em Lisboa, Portugal, nesta terça-feira, 9, a Seven Seven Six de Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, e a Solana Ventures investiram 100 milhões de dólares no crescimento de projetos de redes sociais na Solana. Originalmente, o compromisso era com 50 milhões de dólares, mas em uma discussão no palco, Ohanian aumentou para 100 milhões de dólares, valor equivalente à 548 milhões de reais.

“Com um blockchain de alta performance como a Solana, há uma oportunidade jamais encontrada de fundir as redes sociais e o mundo cripto de uma forma que se pareça com um produto da Web 2, mas com o incentivo de empoderar usuários com uma posse real”, afirmou Ohanian em comunicado.

O anúncio ocorreu apenas um dia após o CEO da FTX e representante da Solana, Sam Bankman-Fried, sinalizar seu suporte para redes sociais na Solana.

“Redes sociais no blockchain”, Bankman-Fried afirmou em uma entrevista, “Eu ainda acho que isso pode ser absolutamente gigante”

Plataformas descentralizadas de redes sociais existem em uma série de outros blockchains, incluindo Twetch no BSV, e a DLive no BitTorrent, da Tron.

“A Web 3 transforma os usuários e criadores de conteúdo em proprietários e stakeholders, uma mudança que pode chegar à tempo para as redes sociais”, afirmou o COO da Solana Labs, Raj Gokal, em comunicado.

Curiosamente, o anúncio do fundo ocorreu apenas um dia após Gokal ter sido suspenso do Twitter. “O Twitter suspende contas que violam suas regras”, afirmava um banner na conta @rajgokal nesta segunda-feira, 8.

Detetives do Twitter indicaram que isso pode ter ocorrido por conta da má interpretação de uma brincadeira.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

