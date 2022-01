Solana cai 17% e lidera quedas no mercado cripto; R$ 1,5 bi são liquidados

Criptomoedas com grande valor de mercado caíram até 17% nas últimas 24 horas, enquanto o mercado de criptoativos acompanhou as quedas dos índices de ações americanos. O bitcoin, maior moeda digital em valor de mercado, caiu para menos de 33.500 dólares, chegando ao seu menor valor desde julho de 2021. A maior queda, entretanto, é da cripto nativa da rede Solana.

Os tokens SOL caíram 17% nesta segunda-feira, negociados a US$ 84,17, mostram dados da CoinGecko. A criptomoeda da rede Solana aparece entre as maiores altas de 2021, saindo de US$ 3 no começo do ano passado para mais de US$ 259 em novembro. Ela é negociada atualmente cerca de 67% abaixo de sua máxima histórica e 42% abaixo do preço registrado há uma semana.

Quedas similares foram vistas no ether e em tokens de Cardano, Polkadot e Binance Coin, que caíram quase 10% cada nas últimas 24 horas. A Dogecoin opera em queda de 7% no mesmo período, uma das menores quedas no top 10 de criptoativos por valor de mercado.

A queda desta segunda-feira assustou o restante do mercado de criptomoedas e mais de 240 milhões de dólares foram liquidados durante a madrugada, segundo dados da Coinglass. As liquidações se referem ao encerramento forçado de posições compradas ou vendidas (long/short) nas corretoras. Esse efeito levou a movimentações de preço, como evidenciado várias vezes nos últimos 12 meses.

Liquidações de contratos futuros de bitcoin passaram de 63 milhões de dólares, valor que foi superado pelos futuros de ether, com mais de 64 milhões de dólares liquidados. Perdas nos futuros das altcoins foram menores, com os futuros de Solana vendo 5 milhões de dólares liquidados e os de XRP 2,15 milhões de dólares.

Quase 81% dos traders estava comprado, ou seja, apostando em altas de preço, já que indicadores técnicos sugeriam que o bitcoin estava “vendido demais” e uma alta nos preços poderia acontecer. Agora, alguns analistas dizem que o mercado pode ver novas quedas.

“De forma alarmante, o revés de sexta-feira não foi seguido de nenhuma virada significativa”, disse Alex Kuptsikevich, analista financeiro sênior na FxPro, em um email. “Alguns observadores apontam que esse é um sinal preocupante, sugerindo novas quedas do mercado, que ainda não atingimos o final. Sem um preço final, os mercados vão continuar com uma grande pressão vendedora.”

“Eventos estão ocorrendo num cenário pessimista, até agora repetindo o que vimos em 2018 em termos do sentimento geral”, completou Kuptsikevich.

