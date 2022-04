Snoop Dogg lança NFTs que permitem plantar maconha no metaverso

O rapper Snoop Dogg ficou famoso mundialmente não apenas por suas músicas, mas também como um dos maiores defensores do uso recreativo e medicinal de maconha, criando inclusive uma marca para produtos do gênero no legalizado mercado norte-americano. Agora, o artista anunciou que vai levar a erva para o metaverso.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o rapper, a plataforma de realidade virtual Mobland e o criador de NFTs Champ Medici. Segundo um comunicado de imprensa, serão lançados NFTs inspirados na cultura canábica e assinados por Snoop Dogg e Champ Medici. Os tokens não-fungíveis permitirão que seus proprietário plantem maconha no universo virtual.

Além de atrair fãs do rapper e buscar engajar o público jovem, a campanha também tenta se aproveitar da emergente indústria da maconha, que movimenta bilhões de dólares todos os anos após a liberação do seu uso em diversos países, principalmente nos EUA.

Os novos NFTs estão sendo usados para promover o lançamento de espaços comerciais no metaverso Mobland, o que a plataforma promete que vai acontecer ainda neste trimestre. "O NFT 1.0 é sobre ítens e personagens individuais, o NFT 2.0 é sobre terrenos e imóveis digitais, e o NFT 3.0 é sobre negócios e utilidade sobre esses terrenos e imóveis", afirmou o cofundador da Mobland, Roy Liu.

O metaverso Mobland é uma espécie de ambiente virtual com temática gângster, e é frequente a comparação entre o ambiente de realidade virtual com a famosa franquia de jogos de videogame "Mafia Wars" - para seus entusiastas, trata-se da versão cripto do cultuado jogo. Entre os apoiadores da Mobland, está o cofundador da Twitch, Justin Kan, além do criador do protocolo Terra, Do Kwon, e de empresas como a Animoca Brands.

“Se for fritar hambúrgueres no McDonald’s, seja o melhor chapeiro do mundo. Seja o que for, você tem que dominar seu ofício. Eu tenho dominado meu ofício por décadas. Meu filho me mostrou a importância da colaboração com a Mobland para apresentar os primeiros NFTs de fazendas digitais de maconha. Há uma mudança de paradigma acontecendo aqui e eu quero estar na vanguarda disso”, disse Snoop Dogg, no comunicado.

Antes da parceria com o Mobland, o rapper já tinha realizado iniciativas no metaverso The Sandbox, onde construiu uma versão digital da sua mansão e também onde realizou um show virtual ao vivo. Ele também tem uma das maiores coleções de NFTs do mundo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok