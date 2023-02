Sites ilegais na internet faturaram R$ 6,76 bilhões em 2022, queda de 50%

O segmento de mercados negros na internet teve um ano menos lucrativo em 2022. De acordo com um levantamento da Chainalysis, empresa de segurança digital, eles registraram uma receita total de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,76 bilhões, na cotação atual) no ano passado, o que representou um recuo de 50%.

Considerando os 12 meses de 2021, os sites envolvidos em atividades ilícitas faturaram US$ 2,6 bilhões. Já em 2020, a receita total foi de US$ 2,1 bilhões. Segundo o levantamento, quatro dos cinco mercados negros com mais lucro são focados em atividades de tráfico de drogas, e o quinto é um "fraud shop", sites que vendem dados obtidos em fraudes e golpes.

De acordo com a Chainalysis, o principal evento que prejudicou esse segmento em 2022 foi o fechamento da Hydra, que era então o maior mercado negro na internet. O site russo liderou o faturamento do setor no ano passado mesmo com o fechamento, atingindo mais de US$ 500 milhões.

Os dados apontam ainda que o fim da Hydra prejudicou intensamente a receita dos criminosos virtuais. Antes do fechamento em abril, o lucro médio diário desse grupo era de US$ 4,2 milhões, e logo depois caiu para US$ 447 mil, representando uma queda de 88%.

O mercado negro foi retirado do ar por meio de uma operação conjunto entre os Estados e a Alemanha. Mesmo com o setor sendo incapaz de bater a receita da Hydra nos quatro primeiros meses do ano, alguns registraram um crescimento de receita após a operação, em especial o Blacksprut, o OMG!OMG! Market e o Mega Darknet Market

"Embora a receita coletiva do mercado de drogas não tenha se recuperado totalmente, ela voltou lentamente aos níveis anteriores no segundo semestre de 2022. As lojas fraudulentas, no entanto, continuaram diminuindo", observa o relatório.

A Chainalysis afirma que, desde então, os mercados negros restantes na internet estão em uma batalha pela ampla fatia de mercado que era dominada pela Hydra, com os três mercados mais beneficiados se alternando entre períodos de liderança ao longo do ano. Para a empresa, isso ocorreu porque esses sites também oferecem serviços de lavagem de dinheiro semelhantes ao do site fechado, com uso de criptomoedas.

Analisando movimentações registradas em redes blockchain, a Chainalysis não descarta ainda que a Hydra tenha se envolvido na criação do mercado negro OMG!OMG! Market, já que ele usa muitos dos endereços que pertenciam ao site.

"Não temos evidências definitivas confirmando que algum dos criadores ou administradores da OMG foi formalmente associado à Hydra. No entanto, a sobreposição do endereço de depósito e a migração em massa instantânea de usuários do Hydra para OMG após o desligamento do Hydra sugere que certamente é possível", observa a empresa.

