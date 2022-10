Site 'transforma' blockchain em via de ônibus para ilustrar como tecnologia processa transações

A tecnologia de blockchain é a peça central por trás do funcionamento de todo o mercado de criptoativos e de finanças descentralizadas. Criada em 2008, com a invenção do Bitcoin, seu uso tem crescido ano após ano, mas seu funcionamento ainda é desconhecido por uma parcela considerável da população.

O site TxStreet busca ajudar a reduzir esse desconhecimento, criando uma forma mais simples e didática para mostrar exatamente como um blockchain funciona, assim como o processamento das transações baseadas na rede - tudo baseado em fatos, ou dados, reais.

Para isso, o site "transforma" um blockchain em uma via de ônibus. Cada ônibus representa um bloco em formação na rede, enquanto os passageiros são as transações que os usuários estão fazendo em tempo real. Uma vez que o bloco atinge o máximo de transações suportadas, o ônibus vai embora, representando sua validação e execução no blockchain.

A ferramenta permite visualizar uma série de informações sobre cada blockchain, incluindo as mais famosas - Bitcoin e Ethereum. Ela mostra, por exemplo, o tempo médio para a formação de um bloco na rede, explicitando porque esse tempo é maior no Bitcoin que na Ethereum.

É possível acompanhar também indicadores como a taxa média cobrada por transação em cada rede, o tamanho do blockchain, o grau de complexidade no processo de validação das transações e o valor de mercado da rede. E tudo isso é visualmente muito fácil de ser notado, devido ao caráter animado da página.

O site permite ainda selecionar cada "passageiro" e verificar todos os dados daquela transação, como o valor que está sendo movimentado (com base na cotação da criptomoeda em questão), a taxa cobrada por aquela operação, seu tamanho na rede e mais detalhes.

No caso da Ethereum, que é usada em uma série de aplicações, é possível visualizar de onde cada "passageiro" está realizando a transação, como corretoras descentralizadas (como a Uniswap), carteiras como a Metamask, ou marketplaces como o famoso OpenSea, ligado à negociação de tokens não-fungíveis (NFTs). Os NFTs, aliás, são um caso à parte, já que a arte contida nesses tokens se transforma no "passageiro" do ônibus que ilustra os blocos na rede.

Além do Bitcoin e Ethereum, o site mostra o funcionamento das redes Bitcoin Cash, Litecoin, Monero e Arbitrum Nitro. Outra funcionalidade é a conexão com a carteira digital do usuário, para que ele também veja o funcionamento de suas transações.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok