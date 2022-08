Sistema usado por habitantes de ilha até o século 19 pode ter inspirado tecnologia blockchain

Por Matheus Bombig*

Se você desembarcasse na ilha de Yap com os bolsos cheios de moedas de ouro ou prata, provavelmente não iria conseguir comprar nada.

Isso porque até o século XIX, os habitantes da ilha utilizavam um curioso sistema de pagamento: grandes e pesadas pedras circulares esculpidas em calcário que eram obtidas nas pedreiras da ilha de Palau.

Essas pedras, além de grandes, são muito pesadas, o que não permite que as pessoas da ilha fiquem carregando-as para efetuar suas transações.

E como as transações ocorriam então?

Os habitantes da ilha sabiam conjuntamente quem é dono de qual pedra e possuíam guardados mentalmente os registros das transações passadas.

Se um jovem trabalhador quisesse comprar o barco da pescadora, então ele anunciava para os habitantes da ilha que a pedra dele, localizada na beira da praia, seria transferida e pertenceria à pescadora. Logo em seguida, essa informação era espalhada pela comunidade.

Futuramente, se a pescadora quisesse transferir essa pedra para outra pessoa, os habitantes poderiam permitir, pois todos (ou pelo menos a maioria) sabia que a pedra pertencia a ela. Resumindo, qualquer habitante poderia utilizar uma pedra para comprar algo desde que a maioria da comunidade concordasse que ele é o atual dono da pedra.

Sendo assim, não havia como roubar as pedras, dado que a sua posse era de conhecimento de todos na ilha.

O valor de cada pedra não era só devido ao tamanho e peso, e sim pela história. Se muitas pessoas tivessem morrido enquanto esta estava sendo transportada para a ilha, então ela era considerada mais rara e mais valiosa. Ou seja, quanto mais histórias cercavam a pedra, maior era seu valor.

A parte curiosa desse sistema é que a atividade econômica na ilha ocorria sem que qualquer pedra precisasse ser fisicamente movida. Uma pessoa poderia ser dona de uma pedra que está do outro lado da ilha e não precisava se preocupar de alguém roubá-la.

Esse sistema financeiro funcionava tão bem que, mesmo que uma Pedra Rai fosse perdida (caísse no fundo do mar durante seu transporte, por exemplo), todos concordavam que ela ainda deveria existir e ela continuava sendo usada em transações.

A lenda local diz que o povo de Yap descobriu as pedreiras de calcário, em Palau, há cerca de 500 anos, quando Anagumang, um marinheiro yapese, liderou uma expedição para lá. Ele notou que não existiam essas pedras em sua ilha e esse fato as tornava preciosas.

A princípio, Anagumang ordenou que os primeiros blocos fossem cortados em forma de peixe, mas logo depois passaram a recolher pedras em formato de roda, para ficar mais fácil de transportar. Os trabalhadores costumavam colocar um tronco dentro do buraco no meio para facilitar o transporte.

Os Yapeses não levavam as pedras de Rai de graça. Era necessário negociar com o povo de Palau, que exigia grandes quantidades de miçangas e polpa de coco.

Esse sistema de consenso distribuído tem algumas vantagens em relação a um sistema centralizado. Vamos imaginar que uma pessoa da ilha de Yap fosse responsável por manter o registro oficial da posse e das transferências das pedras (ou seja, fazendo o papel de um banco).

Nesse caso, ela poderia facilmente exigir que todos pagassem uma taxa de transação para ela, poderia “roubar” pedras simplesmente alterando o registro de quem possuía aquela pedra e até perder esse registro, o que causaria um caos na ilha.

O sistema de pedras de Rai é, ao mesmo tempo, intangível (sem necessidade de carregar pedras pela ilha) e descentralizado (sem necessidade de confiar em um intermediário).

O grande ponto é que sistemas monetários intangíveis necessitam de confiança. Só cedemos nossa custódia se pudermos confiar em uma instituição ou pessoa que consiga manter um registro fiel. No caso da ilha de Yap, a confiança era no sistema distribuído (registro mental que todos os habitantes da ilha possuíam) e não em um intermediário.

Mas esse sistema funcionou bem até 1871, quando o navegador David O'Keefe naufragou próximo à ilha e foi resgatado pelos habitantes locais.

Após o acidente, O’Keefe percebeu que seria lucrativo adquirir cocos da ilha e revendê-los para produtores de óleo de coco no continente. Porém, nada que ele oferecesse seduzia os locais, que já gozavam de uma boa vida e não viam utilidade nas formas de dinheiro que eram oferecidas.

Dado que apenas as pedras de Rai poderiam resolver, então O’Keefe foi para Hong Kong, adquiriu um barco grande e explosivos, extraiu várias pedras de Palau e as levou para Yap para serem trocadas pelos cocos. Para sua surpresa, os locais não quiseram aceitar as pedras pois, segundo eles, elas foram conseguidas sem esforço. Para eles, somente as pedras extraídas com esforço, sangue e suor teriam valor. Porém, alguns yapeses viram uma oportunidade e aceitaram as pedras em troca de coco.

A consequência é que isso gerou um conflito na ilha e, a partir de então, todo sistema de registro distribuído começou a ruir.

Hoje, a ilha usa o dólar como moeda oficial. Porém, as pedras de Rai continuam sendo usadas em cerimônias sociais, como casamentos, acordos e negócios como uma forma de selar alianças.

*Matheus Bombig é engenheiro mecânico pela Unicamp, co-fundador da Invenis, do Surf Junkie Club e da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L).

