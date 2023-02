Sistema judiciário da Colômbia faz experimentos no metaverso

Um tribunal colombiano organizou recentemente seu primeiro julgamento legal no metaverso, com o magistrado dizendo que parecia “mais real do que uma videochamada”, de acordo com um relatório recente.

Conforme relatado pela Reuters em 24 de fevereiro, o Tribunal Administrativo de Magdalena, na Colômbia, conduziu um processo judicial no metaverso em 15 de fevereiro envolvendo participantes em uma disputa de trânsito.

O caso durou duas horas e foi movido por um sindicato regional de transportes contra a polícia, e vai tramitar “parcialmente” no metaverso. O veredicto também pode ser dado no metaverso.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Os participantes apareceram como avatares em um tribunal virtual, com a magistrada Maria Quinones Triana vestida com toga.

Observou-se que a Colômbia é um dos primeiros países do mundo a testar procedimentos legais no metaverso, com Quinones dizendo à Reuters que parecia mais “real do que uma videochamada”.

Isso ocorre depois que uma pesquisa divulgada pela CoinWire, em 16 de janeiro, constatou que 69% dos entrevistados acreditam que o metaverso acabará modificando estilos de vida sociais devido a novas abordagens adotadas para entretenimento e atividades.

Cathy Hackl, autora de "Into the Metaverse: The Essential Guide to the Business Opportunities of the Web3 era", disse ao Cointelegraph, em 31 de janeiro, que o "lado do mundo físico" do metaverso "chegará nos próximos 10 anos".

Hackl acrescentou que, se isso for considerado, a forma como “nos socializamos será profundamente impactada pelo metaverso".

Em janeiro deste ano, o Fórum Econômico Mundial vivenciou experiências no metaverso. A conferência permitiu que os delegados experimentassem o fórum em suas próprias sessões digitais imersivas em 3D chamadas de "Global Collaboration Village".

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok