"Sinal de insegurança": usuários do Nubank manifestam insatisfação com "fim" da NuCoin

Na última terça-feira, 10, o Nubank suspendeu as negociações de compra e venda de sua criptomoeda própria, a Nucoin. O projeto, focado em se tornar um programa de benefícios para usuários do Nubank, também era visto como um investimento pelos usuários. Em 2023, a Nucoin chegou enfrentar problemas técnicos após disparar 2.000%.

Além da compra e venda, usuários do Nubank recebiam unidades de Nucoin como uma recompensa pelo uso do cartão de crédito. Apesar do foco no programa de recompensa, a criptomoeda podia ser negociada exclusivamente na plataforma do Nubank e sofria variação de preço de acordo com a oferta e a demanda, o que fez com que muitos usuários enxergassem nela um potencial investimento.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Em agosto do ano passado, quando a Nucoin disparou mais de 2.000% e teve suas negociações suspensas, segundo o Nubank, por problemas técnicos, usuários já expressaram o seu descontentamento com a Nucoin. Na época, o Nubank enfatizou que o programa tinha foco em se tornar um programa de benefícios e não um investimento.

Agora, o Nubank tomou a decisão de suspender completamente as negociações de compra e venda da Nucoin, que deve ser utilizada apenas para o resgate de benefícios no aplicativo daqui para frente. A medida, realizada na última terça-feira, 10, gerou insatisfação entre os usuários.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Apesar do Nubank ter justificado que divulgou comunicados à imprensa e publicou a decisão em seu blog antes de suspender as negociações de Nucoin, muitos usuários apontaram que a comunicação da suspensão não foi efetiva ou alegam não terem sido comunicados.

Além disso, após as suspensões, usuários que tinham Nucoin puderam trocar suas unidades da criptomoeda do Nubank por bitcoin e USDC, mas apenas em pacotes de R$ 100. Ou seja, os usuários com menos de R$ 100 em Nucoin foram impossibilitados de realizar o resgate, ficando apenas com a opção de troca por benefícios. Os usuários com valores quebrados, como R$ 150 por exemplo, também foram impossibilitados de resgatar o valor total, já que a troca foi disponibilizada por meio de “pacotes” de R$ 100.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Insatisfação de usuários

Na rede social BlueSky, muitos usuários do Nubank relataram sua insatisfação com o fim das negociações da Nucoin.

Confira:

“Essa postura do Nubank com a Nucoin deixa um sinal de insegurança né?”

“Hoje o Nubank simplesmente suspendeu as negociações do Nucoin sem prévio aviso e colocou uma nota no site, afirmando que os clientes foram avisados”

“Parece que aquela tal de Nucoin (cripto do Nubank) tá indo de Americanas hein. Tava lembrando que vi gente colocando R$ 50 mil nesse negócio aí”

“De agora em diante a Nucoin são as novas ‘moedas da Shopee’. E agora o falso mercado deles caiu o valor em 99% junto ao anúncio para não ter muito prejuízo”

“Quem apostou na criptomoeda do Nubank tomou no Nucoin”

“Já tá valendo fazer uma enxurrada de reclamações no Banco Central por causa dessa palhaçada de Nucoin”

“Faz uns meses que vendi quase todos os meus Nucoin, vi gente que comprou mais de R$ 10 mil, agora imagine o prejuízo, antes a pessoa tivesse investido em bitcoin que é ‘perigoso’. Nubank simplesmente deu um golpe em todo mundo que tinha Nucoin, não confiem em banco nunca”

“A Nucoin foi de X. Se tem uma coisa que eu nunca mais faço na vida é colocar um centavo que seja na minha conta da Nubank”

Posicionamento do Nubank

Procurada pela EXAME, a assessoria do Nubank enviou o seguinte comunicado sobre o caso:

“O Nubank reforça que comunicou os detalhes da reformulação do programa, bem como os próximos passos a serem seguidos, diretamente aos participantes do Nucoin por e-mail. Informações detalhadas sobre todas as alternativas de resgate e benefícios estão disponíveis em nosso comunicado à imprensa, bem como no Blog do Nubank”

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok