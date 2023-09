Shows de The Weeknd em SP e RJ terão realidade aumentada, NFTs e benefícios exclusivos

A Binance confirmou esta semana três apresentações no Brasil da turnê “After Hours Til Dawn”, do cantor canadense The Weeknd, cuja agenda prevê uma apresentação no próximo dia 7 de outubro no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, e dois espetáculos nos dias 10 e 11 de outubro no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Patrocinada pela exchange de criptomoedas, a turnê global chegou à América Latina na terça-feira, 26, em um show no Estádio BBVA, em Monterrey, no México, primeira de uma sequência de 13 apresentações de The Weeknd nos países da região.

O cronograma prevê dois shows na Cidade do México (29 e 30 de setembro), um na capital colombiana Bogotá (4 de outubro), dois na capital chilena Santiago (15 e 16 de outubro), dois na capital argentina Bueno Aires (18 e 19 de outubro) e um na capital peruana Lima (22 de outubro).

Além das apresentações presenciais, a parceria entre The Weeknd e a Binance se estende ao mundo online através do "Enter the Dimension", que é uma plataforma imersiva de aventura virtual, com elementos interativos como o quebra-cabeça dimensional e a dimensão metaverso. Iniciativa que tem por objetivo oferecer aos fãs uma alternativa de se conectarem com o cantor.

Os participantes que completarem os desafios no site EnterTheDimension.com também terão a chance de ganhar ingressos para o show e brindes exclusivos. Segundo a exchange, mais de 30 mil fãs se juntaram à Binance e a The Weeknd nos desafios online através da plataforma.

A diretora de marketing da Binance, Rachel Conlan, disse em nota que “The Weeknd é mundialmente conhecido por suas contribuições inovadoras e únicas para a indústria da música.”

“Estamos animados em poder patrocinar a turnê 'After Hours Til Dawn' para desbloquear o poder da Web3 e promover experiências especiais para os fãs. Estamos apenas começando a explorar como podemos aproveitar o potencial das criptomoedas e da tecnologia blockchain para definir novos padrões na indústria do entretenimento", acrescentou.

Por sua vez, o diretor-geral da Binance para o Brasil, Guilherme Nazar, declarou que “a parceria entre a Binance e The Weeknd nos permite trazer para o Brasil, pela primeira vez, essa experiência disruptiva de arte e tecnologia, duas áreas em que o brasileiro tem grande interesse.”

“Estamos convencidos do tremendo poder da blockchain e da Web3 em diferentes segmentos, e a música e o entretenimento são espaços onde a tecnologia pode contribuir para conectar comunidades com suas paixões, de uma forma próxima, abrindo novos caminhos para a inovação, devolvendo poder aos usuários e criadores das redes blockchain descentralizadas", emendou.

De acordo com a exchange, todas as pessoas que tiverem ingressos para a turnê global receberão acesso a tokens não fungíveis (NFTs) colecionáveis que podem desbloquear o acesso a brindes autografados e experiências VIP exclusivas. A Binance acrescentou que esses NFTs únicos funcionam como souvernirs digitais, levando para o mundo da Web3 a antiga tradição de colecionar ingressos, e que mais de 15 mil NFTs foram resgatadas nos 14 países em que os shows aconteceram.

Outra atração será a instalação de um portal de realidade aumentada (RA) em algumas cidades da turnê. Nesse caso, um "Diamante Dourado" multidimensional inspirado no logotipo da Binance será instalado nos shows do Rio de Janeiro, São Paulo, Monterrey, Cidade do México e Buenos Aires. O que possibilitará a interação dos participantes através do escaneando um código QR que estará localizado à frente do cubo usando seus smartphones.

Segundo a Binance, a RA, além de uma imersão mais profunda no mundo do The Weeknd através de um envolvente desafio, proporcionará aos participantes a oportunidade de ganhar brindes exclusivos. A empresa também informou que, para os fãs de The Weeknd que não puderem comparecer aos shows, a Binance oferecerá uma coleção exclusiva de NFTs para a turnê do músico. Disponível ainda este ano, essa coleção única é uma colaboração com o artista, apresentando obras de arte distintas e proporcionando aos donos acesso a uma série de benefícios exclusivos.

Os dados apresentados pela exchange dão conta que, desde o lançamento, em 2022, a turnê mundial já alcançou um público de três milhões de pessoas entre a América do Norte e Europa. Com uma receita de mais de US$ 350 milhões, a turnê concluiu recentemente a etapa europeia e bateu públicos recordes nos shows realizados nas cidades de Londres, Paris e Milão.

A Binance finalizou dizendo que a parceria com The Weeknd também tem como causa o apoio ao Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e que a exchange recentemente doou US$ 2 milhões para o Fundo Humanitário XO, administrado pelo Programa Mundial de Alimentos dos EUA, com o objetivo de fornecer assistência alimentar a pessoas necessitadas ao redor do mundo. Adicionalmente, 5% das vendas da Coleção de NFTs da turnê serão destinados ao Fundo Humanitário XO.

