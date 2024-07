Show com Lauryn Hill e Mano Brown no Allianz Parque lança NFTs comemorativos

O Festival Chic Show completa 50 anos com a edição de 2024 e, como parte das comemorações, anunciou nesta sexta-feira, 12, o lançamento de uma coleção exclusiva de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que homenageia o evento voltado para a música black no Brasil.

A coleção é fruto de uma parceria com o NFT Brasil, evento voltado para o segmento de Web3 e que ocorrerá entre os dias 12 e 13 de setembro deste ano no Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, com exposições, palestras e outros eventos culturais ligados ao mundo digital e de cripto.

Em um comunicado sobre a coleção, os responsáveis afirmam que os NFTs "prometem oferecer aos fãs uma experiência única e memorável, explorando novas fronteiras de engajamento e exclusividade através da tecnologia blockchain" e com os colecionáveis digitais.

"Eles atuam como verdadeiros passaportes para uma vivência elevada no festival, divididos em dois níveis de acesso, cada um com suas particularidades e benefícios", dizem. O comunicado informa ainda que os colecionáveis terão uma "oferta extremamente limitada" e que buscam simbolizar a cultura em torno da música black.

O primeiro nível de NFT pode ser comprado por R$ 350 e dá direito à Pista Premium do festival. Já o segundo nível custa R$ 440 e inclui os benefícios do primeiro nível, um acesso antecipado ao evento, a oportunidade de assistir à passagem de som dos artistas e outros itens colecionáveis digitais.

"Esses NFTs representam uma forma de imortalizar a participação no evento, oferecendo uma lembrança digital duradoura e benefícios que vão desde a experiência VIP até a oportunidade única de assistir aos preparativos dos shows. A coleção Chic Show Experience está disponível para compra exclusivamente no marketplace do NFT Brasil, com a oferta sendo por tempo limitado", informa o comunicado.

Marco Affonseca, fundador do NFT Brasil, destacou que "a celebração dos 50 anos do Festival Chic Show é um marco significativo para a música black no Brasil, e estamos honrados em homenageá-lo com uma coleção exclusiva de NFTs. Esta iniciativa, em parceria com a Futuri e a Music On, reflete nosso compromisso em criar experiências únicas e raras para os fãs".

A edição especial de 50 anos do Chic Show ocorrerá no próximo sábado, 13, em São Paulo, no Allianz Parque. Entre os nomes confirmados com apresentações estão Lauryn Hill, Mano Brown, Criolo, Sandra de Sá, Rael, Wyclef Jean e Jimmy "Bo" Horne.