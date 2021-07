Shopify vai permitir a venda de NFTs em mais de 1,7 milhão de e-commerces

Harley Finkelstein, CEO da Shopify, maior plataforma para e-commerces do mundo, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para dizer que a empresa está fazendo mudanças para permitir que seus clientes possam vender tokens não-fungíveis em blockchain, os chamados NFTs, diretamente em suas lojas online. É a primeira vez que a empresa anuncia uma função relacionada ao mercado de criptoativos.

"Se você gastou pelo menos um minuto na internet este ano, você viu muita coisa sobre NFTs. a Shopify está fazendo com que seja mais fácil para os lojistas venderem NFTs diretamente em suas lojas", disse o executivo no Twitter, antes de citar que o primeiro teste será com NFTs do Chicago Bulls, da NBA, que foram lançados recentemente pela Dapper Labs, empresa responsável por plataformas como NBA Top Shot, CryptoKitties, UFC, entre outras.

"Antes da Shopify oferecer essa capacidade, os vendedores tinha que vender por meio de marketplaces de terceiros, o que significa ter menos controle da venda e do relacionamento com os clientes. Mais uma vez, estamos colocando o poder na mão dos lojistas e atingindo os consumidores como e onde eles querem comprar", completou.

Em resposta a um usuário da rede social, Finkelstein explicou que a nova função ainda não está disponível para todos os lojistas cujam lojas utilizam a plataforma da Shopify, mas deu a entender que isso acontecerá em breve: "Por enquanto apenas para alguns selecionados. Fique ligado".

Ele também não deu maiores detalhes sobre a nova ferramenta, por exemplo dizendo se ela terá suporte para diferentes blockchains ou apenas algumas. Os NFTs do Chicago Bulls, por exemplo, foram emitidos no blockchain Flow, enquanto a grande maioria desse tipo de token é emitida no Ethereum.

Com valor de mercado de quase 200 bilhões de dólares e mais de 1,7 milhão de e-commerces pelo mundo, Shopify pode levar os NFTs - e o mercado de criptoativos de forma geral - a um público gigantesco e que ainda não tem contato com a tecnologia. Segundo o CompaniesMarketCap, a empresa é a 57ª maior do mundo, à frente de marcas como McDonald's, Morgan Stanley, Shell e Volkswagen.