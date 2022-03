Shiba Inu anuncia metaverso próprio que usará ether como criptomoeda

A Shiba Inu, décima-quinta maior criptomoeda do mundo, revelou nessa quinta-feira, 31, seus planos para seu metaverso, batizado de SHIB: The Metaverse. No total serão 100.595 terrenos, que podem ser adquiridos usando ether, e não a própria SHIB.

Os pedaços de terra no mundo virtual serão divididos em quatro categorias: Silver Fur, Gold Tail, Platinum Paw e Diamond Teeth, e o preços variam de 0,2 a 1 ether. A escolha da criptomoeda neutra, segundo os desenvolvedores, foi feita porque “usar nosso próprio token seria um risco, já que teríamos que líquida-los para receber a quantia em dinheiro. Isso está muito longe dos nossos planos”, disseram em um comunicado.

Detentores das terras poderão gerar renda passiva, arrecadar recursos dentro do jogo e gerar recompensas, que devem ser anunciadas em breve. Além disso, o método de destruição do token $SHIB será integrado ao jogo. Para renomear seu terreno, usuários terão que usar e “queimar” seus tokens, retirando-os da oferta circulante e tornando-a cada vez menor.

“Vamos introduzir o primeiro papel que o token $SHIB terá no metaverso. Teremos um mecanismo para queimar $SHIBs de forma independente enquanto renomeia seu pedaço de terra. Isso deve começar logo depois do inícios dos eventos e o fim da venda ao público”, acrescentou o texto lançado no blog da empresa.

Detentores dos tokens adicionais LEASH e BONE vão usufruir de outras funcionalidades do novo universo, os tokens LEASH poderão inclusive ser usados para comprar terrenos num futuro próximo.

Metaversos de criptoativos estão se tornando cada vez mais comuns. A Yuga Labs, criadora dos Bored e Mutant Apes, recentemente anunciou o seu mundo virtual, no qual diversos tokens de diferentes coleções poderão coexistir.

