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Setor imobiliário respondeu por 75% de tudo o que foi tokenizado em setembro, diz RWA

Três ofertas de CCIs responderam por quase todo o volume captado de ativos registrados em blockchain no Brasil

Tokenização imobiliária

Tokenização imobiliária

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18h35.

Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 18h37.

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A tokenização de ativos ligados ao setor imobiliário dominou o mercado brasileiro no mês de setembro, com um total de R$ 54 milhões captados em ofertas ligadas ao segmento. O volume corresponde a 75,6% de tudo o que foi captado no período via tokens, segundo dados divulgados pelo RWA Monitor.

Os tokens imobiliários citados pela empresa são principalmente Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs) e loteamentos residenciais.

De acordo com o RWA Monitor, apenas três ofertas de CCIs realizadas por meio das regras da Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foram responsáveis por R$ 51,75 milhões, ou seja 72,4% das captações de setembro. Isso mesmo com 46 operações sendo realizadas por meio da Resolução 88.

Isso ocorre porque a CVM 160 permite ofertas muito maiores do que aquelas que comumente são realizadas via CVM 88, a regra de crowdfunding que foi adaptada para aceitar tokenização.

Na CVM 160 podem participar grandes empresas, sem limite de captação e com operações que podem chegar tanto ao investidor de varejo quanto aos profissionais (com mais de R$ 10 milhões em aplicações).

Por outro lado, na CVM 88 só podem participar startups e microempresas com faturamento de até R$ 40 milhões, com um limite de captação de R$ 15 milhões por oferta e com o investidor podendo investir no máximo R$ 20 mil por ano em operações do tipo.

Peso da tokenização de CCIs e notas comerciais

Entre as ofertas que não são as CCIs citadas, o RWA Monitor destaca que as emissões de notas comerciais somaram R$ 14,2 milhões, o equivalente a 19,9% de tudo o que foi tokenizado. Já os loteamentos residenciais captaram R$ 2,29 milhões, as notas fiscais, R$ 1,15 milhão, e as duplicatas, R$ 1,14 milhão.

"Os dados de setembro mostram o peso das CCIs e das notas comerciais na captação acompanhada pelo RWA Monitor. Essas duas modalidades concentram mais de nove décimos dos recursos registrados no recorte. Acompanhar essa distribuição ajuda a entender quais instrumentos estão reunindo o maior volume financeiro dentro da base monitorada”, aponta Rodrigo Caggiano, fundador do RWA Monitor.

Tokenizar um ativo significa registrá-lo em blockchain, algo que pode ser feito para automatizar processos ou aumentar a rastreabilidade da operação.

O RWA Monitor também informou que fechou uma parceria com a plataforma Rayls, da Parfin, uma infraestrutura tecnológica blockchain criada para atender bancos e instituições reguladas.

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