Setor imobiliário respondeu por 75% de tudo o que foi tokenizado em setembro, diz RWA

A tokenização de ativos ligados ao setor imobiliário dominou o mercado brasileiro no mês de setembro, com um total de R$ 54 milhões captados em ofertas ligadas ao segmento. O volume corresponde a 75,6% de tudo o que foi captado no período via tokens, segundo dados divulgados pelo RWA Monitor.

Os tokens imobiliários citados pela empresa são principalmente Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs) e loteamentos residenciais.

De acordo com o RWA Monitor, apenas três ofertas de CCIs realizadas por meio das regras da Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foram responsáveis por R$ 51,75 milhões, ou seja 72,4% das captações de setembro. Isso mesmo com 46 operações sendo realizadas por meio da Resolução 88.

Isso ocorre porque a CVM 160 permite ofertas muito maiores do que aquelas que comumente são realizadas via CVM 88, a regra de crowdfunding que foi adaptada para aceitar tokenização.

Na CVM 160 podem participar grandes empresas, sem limite de captação e com operações que podem chegar tanto ao investidor de varejo quanto aos profissionais (com mais de R$ 10 milhões em aplicações).

Por outro lado, na CVM 88 só podem participar startups e microempresas com faturamento de até R$ 40 milhões, com um limite de captação de R$ 15 milhões por oferta e com o investidor podendo investir no máximo R$ 20 mil por ano em operações do tipo.

Peso da tokenização de CCIs e notas comerciais

Entre as ofertas que não são as CCIs citadas, o RWA Monitor destaca que as emissões de notas comerciais somaram R$ 14,2 milhões, o equivalente a 19,9% de tudo o que foi tokenizado. Já os loteamentos residenciais captaram R$ 2,29 milhões, as notas fiscais, R$ 1,15 milhão, e as duplicatas, R$ 1,14 milhão.

"Os dados de setembro mostram o peso das CCIs e das notas comerciais na captação acompanhada pelo RWA Monitor. Essas duas modalidades concentram mais de nove décimos dos recursos registrados no recorte. Acompanhar essa distribuição ajuda a entender quais instrumentos estão reunindo o maior volume financeiro dentro da base monitorada”, aponta Rodrigo Caggiano, fundador do RWA Monitor.

Tokenizar um ativo significa registrá-lo em blockchain, algo que pode ser feito para automatizar processos ou aumentar a rastreabilidade da operação.

O RWA Monitor também informou que fechou uma parceria com a plataforma Rayls, da Parfin, uma infraestrutura tecnológica blockchain criada para atender bancos e instituições reguladas.

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