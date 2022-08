Setor cripto pode crescer 20.000% em ‘maior acumulação de riqueza da história’, diz ex Goldman Sachs

O ex-gestor de fundos de hedge do Goldman Sachs Raoul Pal fez previsões pra lá de otimistas para a próxima década do mercado de criptomoedas. Em entrevista concedida ao analista de criptomoedas Scott Melker no YouTube, o Macro Guru, como Pal também é conhecido, disse que espera um salto de 200 vezes na capitalização do mercado de criptomoedas ao longo dos próximos dez anos.

Caso a previsão do CEO e cofundador da Real Vision esteja certa, o volume atual, de cerca de US$ 1 trilhão, chegaria por volta dos US$ 200 trilhões em 2032, crescimento que representaria 20.000%, na previsão do executivo.

“O que eu sei é se eu apenas extrapolar os efeitos da adoção da rede, o número de usuários e para onde o número de usuários está indo e assumir que chegará a algo entre quatro e cinco bilhões nos próximos 10 anos, o que seria moedas digitais do banco central [CBDCs] permitindo isso, todos os bilhetes, um monte de coisas indo dessa maneira, o valor de mercado do espaço vai de US$ 1 trilhão para US$ 200 trilhões”, avaliou.

Por outro lado, Pal avaliou que o hype cripto pode não ser tão estratosférico quanto ele imagina. Mesmo assim, em uma hipótese mais modesta, a capitalização de mercado cresceria em 20 vezes, pelo menos, o que representaria uma alta anual de 200% e de 2.000% ao longo dos próximos dez anos.

“Mesmo que eu esteja errado, digamos que eu sou um idiota total e estou errado em 90%, nós vamos $ 20 trilhões [de] $ 1 trilhão, eu ainda aceitarei essa aposta porque ainda é a melhor aposta em o mundo, e isso é por eu estar errado em 90%” acrescentou.

Ao canal Real Vision no YouTube, ele também disse que o mercado já sentiu os efeitos das políticas monetárias rígidas do Federal Reserve (Fed), que estariam precificadas no mercado de criptomoedas, razão pela qual, segundo ele, é provável que a recessão recue.

Ainda que o Fed tenha sinalizado para um novo aumento de 75 pontos-base em sua reunião de setembro, Raoul Pal disse apostar no favorecimento do mercado cripto por meio da redução da atividade econômica e dos preços das commodities, que irão despertar os “instintos pavlovianos” do mercado, no caso uma resposta instintiva do ecossistema cripto.

