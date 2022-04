“Você ouve falar de bitcoin nos vestiários”, diz Odell Bekham Jr., da NFL

Além de seus trabalhos principais, as celebridades realizam uma série de investimentos com o dinheiro que fazem a partir do esporte, da música, cinema, entre ouras áreas de atuação em que se destacam. Com o avanço na adoção dos criptoativos, é cada vez mais comum ver rostos famosos investindo em bitcoin e outras criptomoedas.

Serena Williams, Odell Bekcham Jr., Aaron Rodgers, Tom Brady, Drake, Snoop Dogg, Neymar, Madonna, Justin Bieber, Paris Hilton, Wiz Khalifa e Eminem são apenas alguns dos nomes que vêm à cabeça, e a lista pode ser ainda mais extensa.

Nesta quinta-feira, 7, os três primeiros revelaram a razão para acreditarem no bitcoin como investimento. Serena Williams, campeã do tênis, Odell Beckham Jr. e Aaron Rodgers, da NFL, participaram da Bitcoin 2022, evento organizado nos Estados Unidos para debater a principal criptomoeda do mundo.

A inflação, que atinge o seu maior recorde dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, foi mencionada por Aaron Rodgers. O jogador de futebol americano teme que ela aumente ainda mais no país, considerando as políticas de injeção de dinheiro na economia do Federal Reserve, o banco central americano. "O Fed continua imprimindo trilhões de dólares e a melhor defesa contra a inflação, acredito, é o bitcoin", disse Rodgers.

Para Aaron Rodgers, uma vez que se investe em bitcoin e outras criptomoedas, é impossível mudar de ideia, levando em conta o novo mundo de possibilidades que a tecnologia oferece. “Eu me envolvi na toca do coelho anos atrás e uma vez que você chega ao outro lado, não há como voltar atrás”, disse o jogador, que começou a investir em bitcoin há alguns anos.

Já Serena Williams acredita que, como a primeira criptomoeda do mundo, o bitcoin alcançou um novo nível de maturidade, onde teve a oportunidade de se provar como um investimento seguro e confiável. “Depois de dez anos, o bitcoin teve muito tempo para funcionar”, explicou Williams. “Gosto muito das criptomoedas… particularmente o bitcoin realmente se destaca porque é tão único e diferente”, concluiu.

Considerada uma das maiores atletas de todos os tempos, Serena Williams já investiu em diversas empresas focadas em criptomoedas, como a Coinbase e a plataforma de recompensas em bitcoin Lolli. Durante o evento, a tenista aproveitou para anunciar que receberá parte de seu salário em bitcoin.

@naomiosaka é a mais nova celebridade do esporte a integrar o time da @FTX_Official! 👭👭A parceria busca usar a influência e a representatividade da campeã do tênis para envolver vozes mais diversas no setor cripto 😉 — Future of Money (@futofmoney) March 21, 2022

Os astros do esporte foram recebidos por Miles Suter, head de produtos cripto da Cash App. Além de Serena, Aaron Rodgers e Odell Bekham Jr. também possuem parcerias com a empresa para receber parte de seus salários em bitcoin. A plataforma oferece soluções para usuários interessados em transformar seus salários em criptomoedas automaticamente, tendência que ganha cada vez mais espaço com a adoção do bitcoin e das criptomoedas.

Durante a conversa, a importância de iniciativas de educação sobre a tecnologia blockchain foi mencionada em diversas ocasiões. Segundo os convidados, é necessário que cada vez mais pessoas entendam as criptomoedas e tenham consciência de que podem investir em frações delas, ao invés de ter que comprar um bitcoin inteiro, por exemplo. Cada bitcoin custa quase R$ 207 mil na cotação atual.

Outro consenso entre os astros do esporte e investidores, é que uma revolução financeira proposta pelas criptomoedas seria “inevitável”. Ao lado de outros nomes de destaque do futebol americano em seu dia a dia como atleta, Odell Bekham Jr. revelou que “você ouve falar do Bitcoin em nossos vestiários”.

O atleta recebe parte de seu salário em bitcoin desde novembro do ano passado, quando assinou seu contrato com a Cash App e doou US$ 1 milhão em bitcoin para seus fãs. Beckham Jr. ainda é amigo pessoal de outros famosos que investem em bitcoin, como o rapper Drake, que chegou a apostar — e ganhar — milhões na criptomoeda pela vitória do amigo no Super Bowl.

