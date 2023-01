Sensações de tato e olfato podem se tornar a próxima grande tendência do metaverso

O olfato foi mais um dos sentidos adicionado à experiências de realidade virtual (VR), conforme demonstrado por empresas focadas no metaverso no Consumer Electronics Show (CES) 2023.

Um relatório recente da empresa de consultoria McKinsey & Company previu que o metaverso pode potencialmente gerar US$ 5 trilhões até 2030. No entanto, o relatório observou que o sucesso do metaverso precisaria tornar-se mais humanizado, capaz de oferecer experiências positivas a seus usuários. Um desses catalisadores pode ser a integração do olfato e do tato nas experiências de realidade virtual que foram apresentadas na recente CES.

Conforme relatado pela Fortune, uma empresa chamada OVR Technology apresentou um fone de ouvido com um recipiente para oito aromas que podem ser misturados, criando várias sensações diferentes aos usuários a partir do olfato. O fone de ouvido VR está programado para ser lançado no final de 2023. Uma versão anterior que foi usada para marketing de fragrâncias permitia que os usuários experimentassem diversos odores, desde marshmallow assado até um mar de rosas.

De acordo com Aaron Wisniewski, CEO da OVR Technology, a realidade estendida logo será integrada ao comércio, entretenimento, conexão social, educação e bem-estar. O CEO destacou que o perfume dá a essas experiências “poder incomparável”.

A executiva da FireFlare Games, Aurora Townsend, também revelou que sua empresa lançará um aplicativo de namoro VR que incorpora sensações imersivas como o toque, assim que a tecnologia estiver disponível em larga escala no mercado.

Por enquanto, os consumidores parecem não estar muito entusiasmados com a evolução deste tipo de experiências. Um participante da CES, Ozan Ozaskinli, testou alguns produtos hápticos e destacou que estão “longe da realidade” atualmente. No entanto, o consultor de tecnologia também disse que as experiências podem ser potencialmente integradas a reuniões online porque, apesar de suas limitações, a tecnologia permite que os usuários possam realmente sentir algo.

Em 2022, a tecnologia blockchain e o metaverso foram destaques na CES. Várias figuras do espaço cripto participaram do evento, incluindo executivos das falidas FTX e Celsius Network. As marcas exibiram os desenvolvimentos de blockchain e metaverso em seus estandes, incluindo a Samsung, que na edição anterior do evento anunciou o lançamento de uma plataforma de NFT.

