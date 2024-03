Senadores dos EUA pedem que SEC não aprove novos ETFs de criptomoedas

Dois senadores do partido do presidente Joe Biden enviaram uma carta para o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) solicitando que a autarquia não aprove o lançamento de novos ETFs de outras criptomoedas.

A carta enviada a Gary Gensler é assinada pelos senadores Jack Reed e Laphonza Butler. No documento, os dois argumentam que o lançamento de ETFs dá acesso a investimentos em criptomoedas para "americanos comuns", mas que os criptoativos ainda seriam muito arriscados para esse tipo de investidores.

Os políticos citam uma pesquisa que aponta que 70% das empresas do mercado cripto não se comunicam de forma clara com investidores em relação aos riscos e características do investimento nessa classe de ativo, o que pode enganar os investidores e abrir margem para erros e perdas.

Eles afirmam ainda que os tipos de fundos que estão sendo aprovados pela SEC possuem menos proteções que os ETFs tradicionais, expondo principalmente os investidores de varejo.

“Embora o mercado de bitcoin tenha apresentado sérias fraquezas, ainda assim é muito mais estabelecido e supervisionado do que o mercado de qualquer outra criptomoeda. Por mais vulnerável que o bitcoin possa ser à fraude e à manipulação, os mercados de outras criptomoedas estão muito mais expostos à má conduta", argumentam os senadores.

Eles dizem ainda que "não acreditamos que outras criptomoedas mostrem volumes de negociação ou integridade para suportar fundos negociados em bolsa associados". Nesse sentido, eles solicitam que a SEC intensifique a supervisão da divulgação de ETFs de bitcoin e não aprove fundos de outros criptoativos.

Apesar dos dois senadores não fazerem parte do comitê de supervisão de mercado financeiro da SEC, a carta pode pressionar a autarquia e seu presidente. Atualmente, o órgão avalia pedidos de lançamento de ETFs de ether, mas recentemente a Bloomberg reduziu a chance de aprovação até maio para 35%.

Logo após a aprovação dos ETFs de bitcoin, Gensler divulgou um comunicado em que defendia que o mercado de criptomoedas ainda seria muito arriscado para investidores, com alta volatilidade e golpes. Apesar disso, os fundos têm atraído bilhões em investimentos desde a estreia.

