Semana Mundial do Investidor: CVM vai fazer evento no metaverso e ensinar conceitos de DeFi

Começa nesta segunda-feira, 3, a Semana Mundial do Investidor. O evento, que é promovido pela Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) em mais de 100 países e está em sua sexta edição, contará com seu primeiro webinar no metaverso. Além disso, serão realizadas aulas sobre conceitos de finanças descentralizadas (DeFi), ambos pela Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM).

Chamado de “Metaverso e mercado de capitais: desafios e oportunidades”, o webinar sediado no universo virtual está marcado para ocorrer no dia 4 de outubro, às 9h. Com a participação de nomes importantes do setor, o evento receberá o presidente da CVM, João Pedro Nascimento, Rodrigo Maia, da ABRASCA e Pierre Marsal, da EuropeanIssuers.

Outros nomes para o webinar ainda serão anunciados, de acordo com o site oficial do evento. Para participar, o uso de equipamentos de realidade virtual (VR) não é obrigatório, mas é necessário realizar uma inscrição prévia. O evento será em inglês.

Além do painel no metaverso, que representa uma novidade inédita na Semana Mundial do Investidor, a CVM agendou palestras sobre conceitos de finanças descentralizadas (DeFi) para a próxima quarta-feira, 5.

Em dois horários, a Comissão de Valores Mobiliários apresentará desde os conceitos gerais sobre a tecnologia, quanto os mais técnicos. Partiparão representantes da CVM, Associação Brasileira de Criptoativos, Mercado Bitcoin e consultores independentes.

Enquanto no painel “Finanças Descentralizadas | DeFi – Conceitos Gerais”, a intenção é explicar para o público os principais conceitos de serviços financeiros sem intermediários, o painel “Finanças Descentralizadas | DeFi – Aspectos Técnicos” irá debater a sua aplicabilidade e casos de uso.

A Semana Mundial do Investidor já acontece há cinco anos no Brasil e promove a educação financeira de investidores. Entre os dias 3 e 10 de outubro, sua sexta edição contará com eventos online, no metaverso e presenciais.

“A Semana Mundial do Investidor demonstra o esforço global de elevar a proteção por meio do conhecimento dos mais diversos temas. É uma iniciativa que manteve seu sucesso mesmo no auge da pandemia, sem o contato presencial, e que tem o potencial de ampliar seu impacto”, comentou João Pedro Nascimento, presidente da CVM, em um comunicado.

A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil tem olhado com atenção para o setor de criptoativos. Na última semana, João Pedro Nascimento afirmou que a CVM buscará “dialogar com agentes do mercado para tentar construir um ambiente regulatório adequado para a criptoeconomia e uma regulação não invasiva” durante o evento Fintouch 2022.

