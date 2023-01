Selo usa tecnologia blockchain para verificar contas falsas no Instagram

A Mobiup, uma startup de transformação digital, anunciou o desenvolvimento de uma ferramenta que busca facilitar o processo de verificação de contas no Instagram. Para isso, ela integrou a tecnologia blockchain ao projeto buscando identificar com mais precisão os perfis falsos que se proliferaram pela rede social.

Batizado de Authenticator, a ferramenta mistura contratos inteligentes e a tecnologia por trás dos tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) para realizar a verificação. Entretanto, o selo é diferente desses criptoativos, já que ele é intransferível uma vez que seja adquirido por um usuário.

Uma vez que o perfil seja verificado, ele recebe um selo azul que ficará público em seu perfil, mas sinalizado como um colecionável digital integrado a um blockchain. A verificação da conta precisa ser solicitada pelo próprio usuário, que também precisará enviar seus dados para o Authenticator comprovando a veracidade.

“O Authenticator é uma iniciativa que pretende dificultar ao máximo a vida do fraudador. Esse é um problema que existe não só com criadores de conteúdo, mas com hotéis, restaurantes, artistas e até mesmo pessoas comuns", observa Rodrigo Caggiano, diretor de produto da Mobiup.

O selo criado pela empresa é um SoulBond NFT que ficará gravado em um blockchain e será enviado para a carteira digital do usuário. A exibição no perfil só ocorrerá após a carteira ser integrada à conta na rede social. Cada selo conta também com uma URL própria que pode ser verificada no site do Authenticator.

“Queremos fazer um produto genuinamente Web3, fazer um movimento onde a comunidade dos verificados impulsionam cada vez mais o produto para mostrar pro mainstream o poder das soluções em blockchain e mostrar para a sociedade que NFTs não são figurinhas que vão deixar o usuário rico do dia para noite", pontua Caggiano.

Segundo a empresa, há mais de 500 pessoas na fila de espera para receber o selo de autenticação. O influenciador digital Caio Vicentino já recebeu o selo, e afirma que "ter uma maneira de provar que eu sou realmente quem falo ser é uma forma de ajudar e muito nessa luta [contra golpes]".

A ideia da empresa é que o serviço aliado à tecnologia blockchain seja disponibilizado para qualquer tipo de conta, de empresas a criadores de conteúdo e artistas. O Instagram permitiu em 2022 a integração entre carteiras digitais e contas na rede social, possibilitando iniciativas como a da Mobiup.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.