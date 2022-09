Seleção brasileira de futebol estreia no metaverso com mini-game para celulares e tablets

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento da primeira ativação da seleção brasileira no metaverso. O mini game "Arena Seleção" vai proporcionar a primeira experiência imersiva envolvendo a seleção brasileira na plataforma interativa de games da Garena Blockman Go, o estúdio responsável pelo desenvolvimento do projeto.

Ao divulgar o novo projeto, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues ressaltou a importância do mercado de games para a formação e o engajamento de jovens torcedores. Assim, o "Arena Seleção" deverá ser apenas o primeiro desdobramento da parceria entre a entidade e a Garena, afirmou:

"O principal objetivo da iniciativa é aproximar cada vez mais os jovens torcedores do mundo da Seleção Brasileira, por meio de ativações e ações digitais. O mercado de games é um dos focos da CBF e vamos investir nesse segmento, que nos ajudará a formar novos torcedores."

Arena Seleção

O "Arena Seleção" vai proporcionar diversas atividades aos usuários. Cada uma delas poderá ser acessada a partir de um mapa interativo. Será possível, por exemplo, reunir os amigos no ambiente virtual para disputar uma partida de futebol: o time que marcar cinco gols primeiro será o vencedor.

Os usuários do Arena Seleção também poderão acessar o museu virtual da CBF, onde há um registro histórico das maiores conquistas da seleção pentacampeã mundial. Caso queiram entrar no clima de uma partida oficial, os jogadores terão a opção de acessar uma área de aquecimento e um vestiário. Nesse mesmo ambiente será possível tirar fotos com a fantasia do mascote oficial da seleção, o Canarinho.

Usuários que se cadastrarem no "Arena Seleção" entre os dias 9 e 15 de setembro ganharão uma skin completa do uniforme do Brasil, assim como uma chuteira e uma bola de futebol.

Jogadores que registrarem sua presença com fotos de seus avatares no mini-game e as publicarem em seus perfis em qualquer rede social sob as hashtags #JogaBolaBlockmanGO e #CelebreAPaixãoSeleção ganharão um voucher de 50 Bcubes, uma das moedas oficiais do mini-game. Esta promoção é válida entre 9 e 16 de setembro.

A Garena é um estúdio de desenvolvimento e produtor global de jogos online. O "Free Fire", por exemplo, é patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Já o battle royale da Garena foi o jogo mobile mais baixado do mundo por três anos consecutivos (2019, 2020 e 2021), de acordo com dados da plataforma data.ai.

A parceria da CBF com a Garena é mais um avanço da entidade em seus esforços para acelerar experiências digitais interativas e imersivas com a marca da seleção brasileira. Em julho do ano passado, a CBF lançou o fan token oficial da seleção brasileira em uma parceria com a exchange de criptomoedas turca Bitci. Em menos de uma hora, foram vendidos todos os 30 milhões de tokens disponibilizados na oferta inicial.

