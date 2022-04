Segundo maior app dos EUA vai permitir trocar salário por bitcoin

O Cash App, segundo aplicativo de finanças mais baixado dos Estados Unidos, desenvolvido pela Block, antiga Square, anunciou nessa quinta-feira, 7, durante participação na Bitcoin Conference 2022, uma atualização que permitirá que usuários recebam seus salários em bitcoin. A novidade faz parte dos cartões de débito da marca, e é chamada de Get Paid in Bitcoin, ou "Seja Pago em Bitcoin".

O Get Paid in Bitcoin permite o investimento automático de uma parcela do salário do usuário em bitcoin. Ou seja, quando o salário cair na conta, uma porcentagem já decidida pelo usuário será convertida em na criptomoeda ou em ETFs.

Além disso, a empresa também anunciou uma integração mais profunda com a Lightning Network, possibilitando transferências instantâneas com bitcoin através de QR Codes, cortando o tempo de transação para minutos. “Esse novo recurso aprofunda a missão do Cash App de tornar o bitcoin utilizável como moeda corrente”, declarou a companhia.

Pouco tempo depois, o Robinhood, uma das maiores corretoras dos EUA, famosa por sua interface gamificada, também anunciou sua integração coma a redek. A COO da empresa, Aparna Chennapragada, declarou: “Estamos trabalhando para adicionar a habilidade de fazer transações usando a Lightning Network, para que usuários consigam mandar e receber bitcoin em segundos e por centavos, ao invés de dólares”. Datas da atualização que possibilitaria o recurso não foram divulgadas.

