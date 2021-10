SEC aprova ETF que oferece exposição indireta às criptomoedas

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA aprovou um ETF que busca proporcionar a alocação do patrimônio de seus investidores em ações de companhias de capital aberto com exposição ao bitcoin.

De acordo com um prospecto de primeiro de Outubro, o ETF da Volt Crypto Industry Revolution & Tech irá rastrear a performance de empresas de capital aberto que detém uma parte considerável de seus ativos de liquidez em bitcoin, como a MicroStrategy (MSTR), ou que fazem a maior parte de seu lucro através da mineração ou construção de equipamentos para mineração, como a Marathon Digital Holdings (MARA).

No mínimo 80% dos ativos de liquidez do fundo serão investidos em ações do mundo cripto. Os 20% restantes serão investidos em ações mais tradicionais para mitigar os riscos do investimento. O ETF não investirá diretamente em criptomoedas.

A aprovação do fundo, que terá o nome de BTCR, acontece apenas alguns dias após a SEC adiar a sua decisão sobre quatro ETFs de bitcoin – GlobaIX, WidsomTree, Kryptoin e Valkyrie – para o final de novembro, no melhor dos casos.

Enquanto a o órgão regulador encontra motivos para adiar suas decisões sobre os ETFs de criptomoedas, mais solicitações se acumulam: na última sexta-feira, 8, a BlockFi entrou com uma solicitação para um ETF de futuros de bitcoin, aumentando o número de solicitações pendentes para mais de uma dúzia.

Muitas pessoas na comunidade cripto especularam que, apesar dos atrasos, a aprovação de um ETF de bitcoin pode acontecer até o final deste mês. O presidente da SEC, Gary Gensler, também sugeriu diversas vezes que não é contra a ideia de um ETF de futuros de bitcoin, como os que foram propostos pela Valkyrie e BlockFi.

Embora o ETF da Volt não seja exatamente o ETF de bitcoin que a indústria cripto estava esperando, já é um passo à frente: o BTCR é o primeiro ETF com foco em bitcoin a receber a aprovação regulatória nos EUA.

O CEO da Volt Equity, Tad Park, contou à Insider que o fundo, quinto ETF da empresa de serviços financeiros baseada em San Francisco, Califórnia, foi o mais difícil de ser aprovado.

“Foi muito difícil de conseguir essa aprovação”, contou Park à Insider. “Mas nós estamos realmente muito felizes que eles aprovaram”.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

