SEC acusa Sam Bankman-Fried, da FTX, por fraude contra investidores

Nesta terça-feira, 13, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou formalmente Sam Bankman-Fried, da FTX, por fraude contra investidores. O ex-CEO da FTX protagoniza um dos maiores colapsos do mercado de criptomoedas desde o último mês, quando sua corretora, então segunda maior do mundo, foi à falência em menos de uma semana, revelando uma série de polêmicas e má gestão.

“A Comissão de Valores Mobiliários acusou hoje Samuel Bankman-Fried de orquestrar um esquema para fraudar investidores de capital na FTX Trading Ltd. (FTX), a plataforma de negociação de criptomoedas da qual ele era CEO e cofundador. As investigações sobre outras violações da lei de valores mobiliários e outras entidades e pessoas relacionadas à suposta má conduta estão em andamento”, diz um documento publicado pela instituição.

Na acusação, a “CVM dos Estados Unidos” diz que “o réu ocultou seu desvio dos fundos dos clientes da FTX para a Alameda Research enquanto levantava mais de US$ 1,8 bilhão de investidores”.

Para a SEC, o colapso da FTX foi o resultado de “uma fraude de anos” orquestrada por Sam Bankman-Fried, o fundador da companhia. A responsabilidade fica com o ex-bilionário após este apresentar garantias falsas aos investidores, tanto da empresa quanto de sua plataforma de criptomoedas.

A FTX ganhou espaço rapidamente no mercado cripto. Fundada em 2019, a corretora de criptomoedas se tornou a segunda maior do mundo, fechando parcerias com celebridades, incluindo a modelo brasileira Gisele Bündchen.

No entanto, tudo acabou quando dados sobre o balanço da Alameda Research, empresa do grupo, despertaram temor e uma onda de saques na plataforma, que logo apresentou insolvência. Apesar das tentativas de Sam Bankman-Fried para acalmar os ânimos de investidores, a FTX não conseguiu honrar com os saques e deixou uma série deles em um prejuízo bilionário ao declarar falência e entrar em recuperação judicial.

Ao acusar Sam Bankman-Fried de ter violado as disposições antifraude da lei de negociação de valores mobiliários dos EUA de 1933 e 1934, a SEC afirma que o ex-CEO foi responsável pelas decisões de misturar o dinheiro de clientes com o dinheiro da companhia e de outras empresas relacionadas, como a Alameda Research.

Além dos problemas que culminaram na falência, a comissão também acusa Bankman-Fried de fraude ao mentir para investidores sobre os riscos e investimentos da FTX em segurança.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base na fraude, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler.

"A suposta fraude cometida pelo Sr. Bankman-Fried é um alerta para as plataformas criptográficas de que elas precisam estar em conformidade com nossas leis. A conformidade protege tanto aqueles que investem e aqueles que investem em plataformas criptográficas com salvaguardas testadas pelo tempo, protegendo adequadamente os fundos dos clientes e separando linhas de negócios conflitantes. Também esclarece a conduta da plataforma de negociação para investidores por meio de divulgação e reguladores por meio de autoridade de exame. Para as plataformas que não cumprem nossas leis de valores mobiliários, a Divisão de Execução da SEC é pronto para agir”, acrescentou Gensler.

Além da má gestão do dinheiro de clientes dentro do grupo FTX, que investia no cultivo de alface, remédios para emagrecer e loções falsificadas, os fundos também teriam sido usados para doações políticas e compras de imóveis luxuosos.

Sam Bankman-Fried foi um dos maiores doadores políticos do Partido Democrata nos Estados Unidos e residia em uma mansão nas Bahamas onde supostamente vivia um relacionamento poliamoroso com outros dez executivos da empresa.

O cofundador da FTX foi preso na última segunda-feira, 12, nas Bahamas, onde residia. A prisão foi executada após um pedido formal do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Os promotores do Distrito Sul de Nova York acusaram Bankman-Fried de fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude e conspiração de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.

“Em ações paralelas, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) anunciaram hoje acusações contra Bankman-Fried. A SEC agradece a assistência do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, do FBI e da CFTC”, conclui um documento publicado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Além de Bankman-Fried, outras personalidades curiosas estão envolvidas no caso, como Caroline Ellison e Sam Trabucco, que atuaram como co-CEOs da Alameda Research. Com o estouro do caso e a falência da empresa, Ellison chamou a atenção por declarações polêmicas de racismo, machismo e ódio contra minorias nas redes sociais.

Já Trabucco havia declarado publicamente em outras ocasiões, o uso de estratégias de pôquer e outros jogos de cartas nos negócios da Alameda Research. Nenhum dos dois foi preso, até o momento.

“Bankman-Fried permaneceu como o tomador de decisão final na Alameda, mesmo depois que Ellison e Trabucco se tornaram co-CEOs em outubro de 2021 ou por volta dela. registros e bancos de dados”, justificou o documento publicado pela SEC nesta terça-feira, 13.

