Sebrae vai ter evento online e grátis sobre as criptomoedas nos negócios

Em um evento online e com inscrição gratuita que acontece até sexta-feira (29), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promove um evento para difundir e conscientizar micro e pequenos empreendedores de todo o país sobre as transformações digitais nos negócios, o que inclui tecnologias disruptivas como a blockchain e a Web3, relacionadas ao metaverso, marketplaces, gestão financeira e às criptomoedas.

Trata-se da 5ª edição da Semana de Transformação Digital para Micro e Pequenas Empresas, que oferece aproximadamente 25 conteúdos exclusivos de diversos especialistas do setor. Nesta quinta-feira (28), por exemplo, o influenciador e investidor Gustavo Caetano, fundador e CEO da Sambatech, empresa de gestão e distribuição de vídeos online, faz uma palestra a respeito do metaverso, ocasião em que o autor do livro “Pense Simples” aborda os impactos deste universo virtual nos negócios.

O autor do livro “O Futuro do Dinheiro” e CEO da mineradora de criptomoedas Arthur Mining, Rudá Pelini, disserta sobre “Criptomoedas: conheça os impactos dessa moeda digital para os pequenos negócios.” A programação do penúltimo dia também inclui outras duas palestras, uma com o CEO do curso Gestor Negócio Local, Leo Junckes, falando sobre o tema “Como usar o Instagram para Negócio Locais + Anúncios patrocinados”, e outra com o professor e empreendedor Edney Souza, o InterNey, abordando o tema “Growth Hacking e outras Estratégias de Marketing Digital.”

Na sexta-feira, a programação prevê cinco palestras distribuídas entre 11 e 19 horas em que os especialistas convidados abordam temas relacionados ao e-commerce, gestão financeira e redes sociais.

Queremos direcionar os empreendedores nas habilidades necessárias para uma gestão de negócio que equilibre os ativos digitais e presenciais, de acordo com as necessidades de cada negócio, ressaltando a importância de não abrir mão das plataformas digitais mesmo diante do retorno presencial, integrando o melhor dos dois formatos.

Com a pandemia de Covid-19, muitas pessoas perceberam que a transformação digital é o caminho para promover a competitividade de seus negócios, se recuperar e reinventar diante dos impactos sofridos pelos negócios em todo o país. Nosso objetivo com a Semana da Transformação Digital é justamente auxiliar os empreendedores no processo de digitalização dos seus negócios, demonstrando que a cultura de inovação é a chave para alavancar os negócios em um mundo que já é tão conectado”, disse o coordenador do evento, Alexandre Souza.

De acordo com o Sebrae, a transformação digital já era objeto de debates entre as grandes empresas, o que se acentuou em 2020 com os impactos da pandemia de Covid-19 com os impactos mundiais que também atingiram com força micro e pequenas empresas.

O Sebrae acrescentou que entre as pequenas empresas, cerca de 5,3 milhões de estabelecimentos alteraram seu funcionamento de alguma forma após a pandemia e deste total, 41,9% decidiram continuar apenas com o atendimento online e entregas a domicílio.

Ao longo das últimas edições, pudemos entender e mapear as reais dores dos pequenos e microempresários brasileiros. Os conteúdos oferecidos na Semana TD são desenhados com um grande objetivo: ajudar, de forma prática, os empreendedores a se tornarem mais competitivos no mercado, seja utilizando novas ferramentas digitais para otimizar processos, seja fazendo uso de ‘hacks’ para tirar o melhor proveito dos recursos digitais, acrescentou o diretor de conteúdo da Transformação Digital, Igor Lopes.

