Saques do Brasil em fundos de criptomoedas ultrapassam R$ 18 milhões em semana de alta do Ethereum

Em manutenção do fluxo de saída, o Brasil retirou líquidos US$ 3,2 milhões, R$ 18,2 milhões, de fundos baseados em criptomoedas no acumulado semanal da última sexta-feira, 30. Globalmente, os aportes globais totalizaram US$ 286 milhões em entradas líquidas, segundo a CoinShares.

De acordo com o relatório da gestora de criptomoedas, a sétima semana consecutiva no azul também foi de saída líquida da Suíça e Suécia, em respectivos US$ 32,8 milhões e US$ 3,9 milhões. Já os principais fluxos de entradas líquidas regionais foram dos Estados Unidos, Hong Kong, Alemanha, Austrália e Canadá, em respectivos US$ 199 milhões, US$ 54,8 milhões, US$ 42,9 milhões, US$ 21,5 milhões e US$ 4,5 milhões.

Na avaliação da CoinShares, o forte fluxo de entrada do começo da semana passada foi interrompido depois que três juízes do Tribunal de Comércio Internacional de Nova York acataram uma enxurrada de processos contra a guerra tarifária do presidente Donald Trump. Na ocasião, os magistrados consideraram ilegais os decretos presidenciais de tarifas a produtos de outros países, embora a decisão tenha sido revertida no dia seguinte pelo Tribunal de Apelações dos EUA.

O monitoramento acumulado anual da CoinShares mostrou que o Brasil recuou a US$ 62 milhões ante os US$ 73 milhões da semana anterior. Por outro lado, no total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) o desempenho do país avançou a US$ 1,48 bilhão e sustentou a sexta colocação global em termos de aportes. Estados Unidos, Canadá, Suíça, Alemanha e Suécia fecharam a semana com respectivos AuM de 134,71 bilhões, US$ 6,18 bilhões, US$ 5,92 bilhões, US$ 6,03 bilhões e US$ 3,59 bilhões.

Por criptoativo, os maiores fluxos de entradas líquidas foram de fundos baseados em Ethereum, já que esses produtos de investimento alcançaram saldo positivo semanal de US$ 321,4 milhões; bem à frente dos fundos em Sui e Solana, cujos volumes de entradas líquidas foram de US$ 2,2 milhões e US$ 1,5 milhão. Na contramão, os principais fluxos de saídas líquidas foram de XRP, Short Bitcoin, cestas multiativos e bitcoin, respectivamente em US$ 28,2 milhões, US$ 3,6 milhões, US$ 2,4 milhões e US$ 800 mil.

Os produtos de investimento com maior volume de entrada líquida semanal foram o iShares Bitcoin Trust ETF (US$ 584,5 milhões), iShares Ethereum Trust ETF (US$ 205,9 milhões), Fidelity Ethereum Fund (US$ 67,4 milhões), CHINAAMC Bitcoin ETF HKD (US$ 49,5 milhões) e 2X Bitcoin Strategy ETF (US$ 36,2 milhões).

Os fundos cripto com maior volume de saída líquida semanal foram ARK 21Shares Bitcoin ETF (US$ -282 milhões), Fidelity Wise Origin Bitcoin (US$ -198,9 milhões), Grayscale Bitcoin Trust (US$ -134,4 milhões), Bitwise Bitcoin ETF (US$ -104,4 milhões), 21Shares XRP ETP (US$ -30,4 milhões).

