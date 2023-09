São Paulo vence Copa do Brasil e fan token do clube dispara; cripto do Flamengo despenca

No último domingo, 24, o São Paulo Futebol Clube enfrentou o Flamengo na final da Copa do Brasil e levou a taça para o Morumbi. As comemorações dos torcedores tricolores não se limitaram ao estádio e os bares, movimentando também o mercado de fan tokens.

O SPFC, token do São Paulo, disparou 7,6% nos momentos seguintes à partida da vitória, enquanto a derrota flamenguista fez com que o MENGO despencasse 6,2%, de acordo com dados do CoinGecko.

São Paulo x Flamengo

Esta é a primeira Copa do Brasil vencida pelo tricolor paulista com um gol decisivo de Rodrigo Nestor, jogador criado pelo São Paulo no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em Cotia.

O tricolor havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, com gol de Calleri. O fato ajudou a tornar os torcedores tricolores e até mesmo um gato vidente cada vez mais otimistas com a vitória ainda inédita na Copa do Brasil.

O Flamengo, por outro lado, já possui quatro títulos na Copa do Brasil e vinha de uma série de grandes títulos. No entanto, jogadores e comissão técnica não vinham se entendendo nos últimos tempos.

O que são fan tokens?

Os fan tokens surgiram nos últimos anos como uma possibilidade de integrar clubes e torcedores em uma nova fase digital dos programas de sócio torcedor. Muitos deles oferecem como seu principal propósito benefícios para seus compradores, como a possibilidade de escolher a cor da camisa ou brindes e experiências.

Apesar disso, ainda é possível que eles venham a valorizar ou despencar em preço dependendo da oferta e demanda. Grandes decisões em campeonatos podem desencadear esse movimento, como foi o caso entre os tokens do Flamengo e do São Paulo no último domingo.

Atualmente, o SPFC já recuou 2,9% nas últimas 24 horas, sinalizando uma possível realização de lucro entre investidores. O SPFC possui mais de US$ 1 milhão em valor de mercado. Já o MENGO acumula perda de 3,7% nas últimas 24 horas e possui mais de US$ 2 milhões em valor de mercado.

Muitos times brasileiros e internacionais já possuem seus próprios fan tokens. O maior do mundo em valor de mercado é o do Barcelona, que supera US$ 23 milhões. Outros times, como o Grêmio, já propôem inclusive uma "evolução do fan token", chamada de fan pass.

