Santos cria token para investir em atletas como Neymar, Gabigol e Rodrygo

O Santos Futebol Clube, um dos principais times do Brasil, anunciou, nesta sexta, 22, uma parceria com a exchange Mercado Bitcoin e que irá tokenizar o direito de venda de jogadores formados pelo time da baixada santista, em São Paulo.

Com a parceria, que será desenvolvida pelo MB Digital Assets, braço de ativos digitais do Mercado Bitcoin, o Santos Futebol Clube ganha dia 26 de outubro um token baseado no mecanismo de solidariedade da FIFA, chamado Token da Vila.

Com isso, os torcedores do Peixe e seus admiradores podem ajudar o clube a seguir sua reestruturação financeira e ainda investir num produto ligado a uma cesta formada pelos famosos Meninos da Vila, como Neymar Jr.

O token, que custará 50 reais cada em sua oferta inicial, é lastreado nos direitos do Mecanismo de Solidariedade da FIFA, que o Santos tem sobre 12 jogadores que o clube formou nas categorias de base e estabelece que um percentual de até 5% sobre cada transferência do jogador seja retornado aos clubes que o formaram entre os 12 e 23 anos.

Com isso, o Token da Vila será remunerado toda vez que acontecer uma transferência onerosa de um dos jogadores da cesta. Serão cerca de 600.000 tokens, que totalizam uma oferta de 30 milhões de reais ao mercado.

Altas expectativas

Segundo o executivo de marketing do Santos FC, Rafael Soares, o clube está sempre atento ao mercado e às tendências de geração de novas receitas.

“Encontramos no Mecanismo de Solidariedade da FIFA uma oportunidade de trazer para o certo uma receita que outrora seria incerta para o Clube”, ressalta Soares.

O token é formado por uma cesta de jogadores jovens que têm uma carreira ascendente e contam com grande potencial de valorização, sobretudo no ano que vem, quando acontece a próxima Copa do Mundo.

Além do craque Neymar Jr., também estão na cesta Gabriel Barbosa, atual artilheiro da Copa Libertadores, Rodrygo, Alex Sandro e Lucas Veríssimo, jogadores convocados regularmente para a seleção brasileira, e também Emerson Palmieri, naturalizado italiano, convocado regularmente para a seleção italiana campeã da Eurocopa deste ano.

“Contamos com o apoio da nossa imensa torcida para que o produto seja um sucesso e possamos seguir nesse caminho de reestruturação financeira que essa gestão tem buscado desde o início. Essa operação é muito interessante, porque ganha o clube, gerando receita nova, ganha a Mercado Bitcoin tendo o Santos na sua prateleira de clientes e certamente ganhará o comprador do Token da Vila, porque a expectativa de transacionar esses atletas listados é extremamente alta”, explica Soares.

Tokens

Segundo o MB, nos quatro primeiros meses de oferta primária do Token da Vila, o valor unitário do token se mantém com valor fixo (50,00 reais cada um), e após este período será aberto o mercado secundário onde o preço do token varia de acordo com a oferta e demanda do mercado, onde os investidores terão a oportunidade de comprar e vender os tokens de acordo com a flutuação de preço.

“O Token da Vila deve atrair a atenção de muita gente, e não apenas do torcedor santista. O Peixe é um clube reconhecido em fornecer novos jogadores para a seleção, é o time que revelou Pelé, o Rei do Futebol, que jogou praticamente toda a sua carreira no clube. O Santos sempre manteve essa tradição de revelar craques, como os que estão no token, e isso fortalece muito a proposta de nosso produto’’, explica Ronaldo Faria, diretor do MBDA.

Segundo Faria, esta é uma oportunidade rara de apostar em jogadores promissores se utilizando da tecnologia mais moderna para proteger esse investimento.

Jogadores da cesta que integram o token

Alan Patrick (Shakhtar Donetsk, Ucrânia);

Alex Sandro (Juventus de Turim, Itália);

Caio Henrique (Monaco, França)

Emerson Palmieri, (Olympique Lyon, França);

Gabriel Barbosa (Flamengo, Brasil);

Gustavo Henrique, (Flamengo, Brasil);

Jean Lucas (Monaco, França);

Kaio Jorge (Juventus, Itália);

Lucas Veríssimo (Benfica, Portugal);

Neymar Jr. (Paris Saint-Germain, França);

Rodrygo Goes (Real Madrid, Espanha) e

Yuri Alberto (Internacional, Brasil).

Segundo o MB, as negociações estarão disponíveis a partir do dia 26 de outubro.

