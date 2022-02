Samsung vai dar NFTs para quem comprar novo Galaxy S22 em pré-venda

A linha Galaxy S22, recém-anunciada pela sul-coreana Samsung, virá com NFTs para aqueles que garantirem os aparelhos durante a pré-venda. Em parceria com a Theta Labs, todos os aparelhos S22, S22+, S22 Ultra e o Tablet S8 virão com um token não fungível que garante benefícios exclusivos aos seus proprietários.

Segundo o CEO e cofundador da Theta Labs, Mitch Liu, os NFTs carregam “vantagens e benefícios exclusivos que não expiram, como ser parte de um clube”, disse, de acordo com o site Decrypt. Apesar disso, nenhuma das partes envolvidas explicou detalhes sobre quais seriam as vantagens e os benefícios.

A pré-venda dos aparelhos já está em andamento nos Estados Unidos. No Brasil, a nova linha de produtos deverá ser anunciada em evento marcado pela Samsung para a terça-feira, 15, mas não há confirmação de se os NFTs estarão disponíveis por aqui.

A Theta Labs é responsável pelo projeto blockchain Theta Network. Através do Theta Token, sua criptomoeda nativa, o projeto tem como foco o streaming de vídeos e eventos esportivos. Além disso, seu marketplace de NFTs, o ThetaDrop, deverá ter um aumento em sua base de usuários, já que os clientes Samsung só conseguirão resgatar seus NFTs através da plataforma.

Os NFTs são a grande febre do mercado de criptoativos, movimentado bilhões de dólares todos os meses. Apesar disso, muitos ainda acreditam que esse tipo de criptoativo não tem valor. Recentemente, o influenciador e empresário Gary Vee — dono de uma das maiores coleções de NFTs do mundo — rebateu. Segundo Vee, os NFTs “são um ativo para comunicar quem você é”.

A própria Samsung tem apostado alto em NFTs e outros setores ligados à tecnologia blockchain. No início deste ano, a empresa anunciou que seus novos modelos de TV permitirão a negociação de NFTs. Pouco depois, anunciou o lançamento de uma loja virtual da marca no metaverso.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok