Samsung usa segurança baseada em blockchain para celulares, smart TVs e outros dispositivos

A gigante da tecnologia Samsung anunciou que utilizará a tecnologia blockchain para atualizar os protocolos de segurança para todos os seus dispositivos inteligentes.

O Knox Matrix é sua nova solução de segurança baseada em blockchain para “experiências entre dispositivos”. Isso significa que a camada de segurança cobre todos os dispositivos Samsung, de smartphones a eletrodomésticos, dentro da rede.

A Samsung diz que o Knox Matrix funcionará como o “próprio sistema blockchain privado” de um indivíduo, com todos os dispositivos interconectados equipados com o monitoramento de várias camadas de blockchain. Isso inclui eletrônicos como smartphones, mas também smart TVs e condicionadores de ar.

A nova atualização de segurança destina-se a proteger os usuários contra explorações de suas credenciais, ao mesmo tempo em que simplifica os logins.

De acordo com o anúncio, todos os dispositivos Samsung utilizarão o Knox Matrix e receberão um SDK unificado, sejam eles baseados em Android, Tizen ou outro sistema operacional.

Isso vem junto com o anúncio da empresa de sua nova colaboração com a Google para melhorar as experiências de vários dispositivos inteligentes em cas

A Samsung tem estado ativa na expansão de sua presença no espaço Web3.

Uma postagem no blog da Blockdata em 16 de agosto revelou que a empresa tem o investidor mais ativo em empreendimentos relacionados a blockchain desde setembro de 2021. De acordo com a postagem, a Samsung participou de 13 rodadas de financiamento no setor após um período de nove meses.

Segurança e interoperabilidade, os desafios à frente da adoção em massa da Web3

Recentemente, ela apoiou um próximo estúdio de jogos Web3, juntamente com a divisão de gerenciamento de ativos da Samsung, lançando um fundo de blockchain negociado em bolsa em Hong Kong.

O diretor-gerente da Samsung Next também falou sobre a importância de construir e investir no espaço Web3 neste momento.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok