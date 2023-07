Samsung lança novas aulas gratuitas sobre blockchain e inteligência artificial

A Samsung lançou em 2023 uma nova edição do Ocean, um programa de trilhas de treinamento gratuitas que busca melhorar a capacitação tecnológica de profissionais em áreas emergentes da economia. Em julho, novas aulas foram anunciadas, incluindo na área de blockchain, que deverá contar com uma série de formações presenciais e online ao longo dos próximos meses.

Ao todo, são mais de 15 trilhas disponíveis, envolvendo atividades de blockchain, desenvolvimento ágil, fabricação digital, frontend, inovação, metaverso, programação, wearables, backend, inteligência artificial, internet das coisas, prototipação, experiência do usuário, Bixby e Android.

Segundo a empresa, o foco do Ocean é oferecer oportunidades de aprendizado "com foco na formação tecnológica e inovação para quem quer fazer a diferença no mercado de trabalho". As trilhas são lançadas ao longo do ano, formadas por diferentes aulas.

A de blockchan, por exemplo, contará com quatro aulas. A primeira é a de "ferramentas de suporte à programação para blockchain", que ocorrerá de forma presencial no dia 26 de julho em Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus. Estão previstas, ainda, aulas de "introdução ao blockchain", "programação de uma aplicação para blockchain" e "desenvolvimento de dApps e contratos inteligentes para blockchain Ethereum".

Já a trilha de metaverso conta com seis aulas. A primeira, online, é de introdução ao tema, mas também estão previstas formações de "introdução à realidade virtual e aumentada", laboratórios de realidade virtual e aumentada e uma oficina.

Com as primeiras aulas previstas para este mês, a trilha de inteligência artificial deve contar com 18 aulas, entrando em áreas como machine learning, ciência de dados, programação e visualização de dados. Já a de internet das coisas (IoT, em inglês) deverá contar com sete aulas.

Samsung e inovação

As inscrições são gratuitas e todas as aulas contam com a emissão de certificado. No momento, todas as aulas presenciais ocorrem no campus do Samsung Ocean em Manaus, mas a iniciativa também conta com representação em São Paulo. O projeto conta ainda com o Ocean Launch, uma iniciativa de pré-incubação para suporte e capacitação voltados a startups.

A Samsung tem sido uma das empresas com mais iniciativas envolvendo tecnologias como blockchain e metaverso. Recentemente, a empresa lançou no Brasil uma linha de notebooks que usa a tecnologia blockchain para aumentar a segurança dos dados e privacidade dos usuários.

