Samsung lança loja no metaverso com direito à festa e distribuição de NFTs

Depois de anunciar a incorporação de uma plataforma dedicada a NFTs a seus aparelhos de televisão, a gigante do setor eletrônico Samsung inaugurou na última quinta-feira, 6, um espaço no metaverso Decentraland.

Modelado a partir da principal loja da empresa em Nova York, a Samsung 837X é um espaço imersivo dividido em três áreas: o Teatro da Conectividade, onde serão apresentadas as novidades da marca na feira de eletrônicos CES 2022), a Floresta da Sustentabilidade, um ambiente virtual florestal que repercute as iniciativas de sustentabilidade da empresa e por fim o Espaço de Customização, que será palco de uma festa de realidade mista comandada pelo DJ Gamma Vibes diretamente da loja física 837, acessível a todos os usuários do Decentraland através da plataforma do metaverso.

Os usuários poderão participar de desafios no Teatro da Conectividade e na Floresta da Sustentabilidade para ganhar emblemas 837X no formato de NFTs. Aqueles que possuírem os NFTs são automaticamente elegíveis para ganhar uma das três coleções limitadas de acessórios para serem utilizados por seus avatares em Decentraland. Serão 10 NFTs míticos, 100 lendários e 727 épicos. Os vencedores serão anunciados já no dia 7 de janeiro.

O espaço da Samsung em Decentraland funcionará por um tempo limitado. No comunicado divulgado à imprensa, a empresa informou ter planos para promover novas experiências em outras plataformas do metaverso no futuro, gerando experiências diferentes para os usuários.

Entre as gigantes do setor de eletrônicos, a Samsung sai na frente em sua integração com a comunidade cripto. Além da experência no metaverso e do suporte a NFTs em sua linha de smart tvs em 2022, os celulares Galaxy da empresa já vêm de fábrica com o aplicativo Samsung Blockchain Wallet, que permite aos usuários conectarem-se diretamente com carteiras digitais de criptoativos criadas por outros desenvolvedores.

A notícia parece ter dado um impulso à MANA, criptomoeda nativa do metaverso Decentraland, em um momento em que o mercado, e especialmente tokens ligados ao metaverso, passam por correções severas. Desde que a notícia foi divulgada, o MANA acumula ganhos acima de 8% e no momento está cotado a US$ 3,27, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Desempenho do Decentraland nas últimas 24 horas

No mesmo período, Axie Infinity (AXS), The Sandbox (SAND) e Gala Games (GALA) registram desvalorização de 17%, 14% e 18%, respectivamente, também segundo o CoinMarketCap.

