Sam Bankman-Fried recorre de pena de 25 anos de prisão por falência da FTX

Os advogados de Sam Bankman-Fried entraram com um recurso nesta sexta-feira, 12, para recorrer da pena de 25 anos de prisão que o fundador da FTX precisará cumprir após ser condenado por crimes de fraude nos Estados Unidos. Bankman-Fried ficou conhecido pela ascensão meteórica no mundo das criptomoedas, mas perdeu sua fortuna e deixou milhares de clientes no prejuízo após a falência da empresa.

Na condenação, autoridades dos Estados Unidos afirmaram que o caso da FTX era uma das maiores fraudes financeiras da história e que Bankman-Fried foi diretamente responsável pela quebra da corretora em 2022. À época, a exchange era a segunda maior do mercado.

Dados da emissora norte-americana CNBC apontam que menos de 10% dos condenados que recorrem de suas penas conseguem revertê-las, indicando que as chances de Bankman-Fried na Justiça são baixas. Além da prisão, ele precisará pagar uma multa de US$ 11 bilhões.

A expectativa é que o julgamento do recurso possa se estender por anos. Até lá, o fundador da FTX deverá ser mantido em uma prisão federal, já cumprindo o tempo de pena estabelecido pela Justiça em março.

A pena de Bankman-Fried foi determinada pelo juiz Lewis Kaplan, que é o responsável por todo o caso da falência da FTX desde 2022. Em sua sentença, o juiz destacou que autoridades dos Estados Unidos chegaram a solicitar penas que iam desde 40 anos até 105 anos de prisão. Entretanto, o magistrado optou por uma punição mais branda.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.