Saiba o que esperar do bitcoin no longo prazo após novo recorde de preço

A última alta do bitcoin levou o preço da criptomoeda para mais de 66.000 dólares, gerando uma onda de previsões otimistas, já que o preço da criptomoeda mais que dobrou ao longo de 2021 — começou o ano valendo menos de 30.000 dólares.

“A nova alta histórica do bitcoin foi resultado de uma longa espera, desde que o ativo perdeu 50% de seu valor em maio”, afirmou Ben Caselin, head de Research e Estratégia na corretora cripto AAX. Agora, ele espera que o preço decole e ultrapasse o marco dos 100.000 dólares, número que é o novo objetivo de diversos analistas do mercado.

O blockchain do bitcoin tem apenas 12 anos de existência, e operadores de mercados digitais e de Wall Street estão indiscutivelmente mais focados do que nunca nos movimentos da criptomoeda. Então, com o preço atingindo níveis jamais vistos, analistas estão ajustando seus modelos e gráficos para poder realizar previsões do que ocorrerá num futuro próximo.

Apenas neste mês, o preço do bitcoin subiu mais de 50%, movimento alimentado pela primeira aprovação de um ETF de futuros de bitcoin nos EUA. O ETF ProShares Bitcoin Strategy estreou na NYSE nesta última terça-feira, 19, e 570 milhões de dólares foram negociados em seu primeiro dia, representando um volume de 1 bilhão de dólares em negociações e sendo um dos lançamentos de ETF que obteve mais sucesso em todos os tempos.

A máxima histórica anterior foi de 64.889 dólares em abril. Desde então, os prognósticos do mercado apontavam esse marco como o preço que o bitcoin precisava ultrapassar. Agora, o próximo objetivo pode ser ainda mais difícil de alcançar.

O que dizem os gráficos

Para Damanick Dantes, a faixa dos 86.000 dólares pode representar o próximo patamar importante, se baseando nos sinais do gráfico de preços do bitcoin.

“Toda a atenção está voltada para o marco de 100.000 dólares, mas quando o varejo realmente entrar para o mercado cripto e mais fundos investirem em bitcoin, incluindo ETFs com lastro físico, esse marco de 100.000 dólares muito provavelmente estará longe de ser o fim de tudo isso”, afirmou Caselin.

Grande otimismo no mercado

Nem todo mundo está otimista sobre o preço do bitcoin, alguns analistas dizem que lucros a partir da faixa dos 60.000 serão difíceis de conseguir, principalmente considerando o leve recuo do bitcoin, que é negociado na faixa dos 60.000 no momento. Mas outros vislumbram ganhos ainda maiores no médio e longo prazo:

Matthew Dibb, COO da Stack Funds: Desde o lançamento do ETF da ProShares, houve um grande fluxo de entrada na participação do varejo. As taxas de financiamento para o mercado de futuros — uma forma de medir até quanto investidores estão dispostos a pagar por apostas com alavancagem — estão subindo, mas não nos níveis tão altos que vimos no início do ano. “Nosso próximo objetivo no mercado à vista de bitcoin é 80.000 dólares no curto prazo”, afirmou Dibb. Conforme o mercado ganhar mais confiança no médio prazo, afirmou, certa rotação de mercado pode ser esperada, do bitcoin para o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, e outros ativos digitais.

Ulrik Lykke, fundador da ARK36: "Eu não ficaria surpreso se o bitcoin atingir os 100.000 dólares durante o último trimestre de 2021 ou o primeiro trimestre de 2022".

Juan Pellicer, analista de research da IntoTheBlock: "Esse crescimento é um indicador fenomenal dos clientes institucionais que estão adotando o bitcoin".

Samuel Indyk, analista da Investing.com: Como foi o caso no passado, quando acontecimentos importantes no mercado cripto ocorreram, uma correção pode acontecer. "Por exemplo, quando o contrato de futros de bitcoin foi lançado na CME em 2017, o mercado entrou em queda pouco depois, e demorou praticamente três anos para que o preço se recuperasse".

O que dizem outros analistas

Um risco é de que os preços do petróleo e do gás natural resultem em medidas repressivas ainda maiores quanto ao uso de energia elétrica para a mineração de bitcoin, de acordo com Edward Moya, analista sênior da Oanda. Essa seria uma possibilidade, já que o inverno está chegando no hemisfério norte.

“Governos podem tomar medidas repressivas se o inverno causar a insuficiência de energia em diversos países, e isso poderia prejudicar a taxa de hash”, avisou Moya. A taxa de hash é uma forma de medir o número de computações enviadas por segundo na rede Bitcoin para confirmar novos dados de blocos e transações.